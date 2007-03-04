ارزش ترانزیت خارجی کشور 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ده ماهه نخست سال 1385 در مجموع رویه ترانزیتی؛ کارانه تیر و غیرکارانه تیر، به ارزش 9/98709 میلیارد ریال رسیده است . این رقم در ده ماهه سال 1384، 8/78989 میلیارد ریال بوده است، همچنین در مجموع در ده ماهه سال جاری 3/4485 هزار تن ترانزیت خارجی صورت پذیرفته است که نسبت به سال گذشته 8/10 درصد افزایش وزن نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش کارنه تیر در ده ماهه سال جاری به ارزش 6/9825 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8/41 درصد افزایش نشان می‌دهد. در رویه ترانزیتی غیرکارنه تیر نیز این ارزش در سال جاری به 3/88884 میلیارد ریال رسیده است که 4/23 درصد افزایش نسبت به ده ماهه سال 84 نشان می‌دهد.

سهم وزنی اقلام ترانزیتی غیرکارنه تیر در این فهرست شامل سوخت با 5/17 درصد، مواد غذایی با 11 درصد و خودرو با 9/1 درصد می‌باشد.

گمرک شهید رجایی با 6/34 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی در میان گمرکات مبدأ و با 5/16 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی در میان گمرکات مقصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

بیشترین مقدار کالاهای ترانزیتی از کشورمان از مبداء امارات متحده عربی و به مقصد ترکیه ترانزیت شده اند .

کارنه تیر سند ترانزیتی بین‌المللی کالا از راه زمینی است که در مبدأ صادر می‌شود و به موجب آن کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می‌کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.