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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۵۴

ارزش ترانزیت خارجی کشور 25 درصد افزایش یافت

ارزش ترانزیت خارجی کشور در ده ماهه سال 85 نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ده ماهه نخست سال 1385 در مجموع رویه ترانزیتی؛ کارانه تیر و غیرکارانه تیر، به ارزش 9/98709 میلیارد ریال رسیده است . این رقم در ده ماهه سال 1384، 8/78989 میلیارد ریال بوده است، همچنین در مجموع در ده ماهه سال جاری 3/4485 هزار تن ترانزیت خارجی صورت پذیرفته است که نسبت به سال گذشته 8/10 درصد افزایش وزن نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش کارنه تیر در ده ماهه سال جاری به ارزش 6/9825 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8/41 درصد افزایش نشان می‌دهد. در رویه ترانزیتی غیرکارنه تیر نیز این ارزش در سال جاری به 3/88884 میلیارد ریال رسیده است که 4/23 درصد افزایش نسبت به ده ماهه سال 84 نشان می‌دهد.

سهم وزنی اقلام ترانزیتی غیرکارنه تیر در این فهرست شامل سوخت با 5/17 درصد، مواد غذایی با 11 درصد و خودرو با 9/1 درصد می‌باشد.

گمرک شهید رجایی با 6/34 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی در میان گمرکات مبدأ و با 5/16 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی در میان گمرکات مقصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

بیشترین مقدار کالاهای ترانزیتی از کشورمان از مبداء امارات متحده عربی و به مقصد ترکیه ترانزیت شده اند .

کارنه تیر سند ترانزیتی بین‌المللی کالا از راه زمینی است که در مبدأ صادر می‌شود و به موجب آن کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می‌کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.

کد مطلب 456379

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