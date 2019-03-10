به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه شورای عالی رفاه که صبح امروز برگزار شد، گفت: در این جلسه در مورد مسائل مهم حوزه رفاه و تأمین اجتماعی همفکری می‌کنیم تا به نتایج مناسبی برسیم.

وی گفت: دستگاه‌های متعددی در حوزه مسائل رفاه کار می‌کنند و نهادهای حمایتی، حوزه‌های مردمی و خیریه‌ها همه به این موضوع علاقه مند هستند که اقداماتی که انجام می‌شود باعث افزایش بهره وری شود.

شریعتمداری تصریح کرد: راهکارهایی که در این جلسه ارائه می‌شود می‌تواند در کاهش فساد مؤثر باشد به طوری که فساد باعث فقر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری ها در این شورا با حضور اعضا در تصمیم گیری اصلی در شورای پول و اعتبار و تصمیم گیری های اقتصادی نیز مؤثر است، گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که باعث شود فقر در جامعه کاهش پیدا کند و در این راستا باید فساد را در جامعه کم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۱۸ صندوق بازنشستگی در سطح کشور فعال هستند که ۱۰ صندوق در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.

وی گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات صندوق‌ها این است که برای پرداخت حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از بودجه عمومی استفاده می‌شود در حالی که این درست نیست و باید به این نتیجه برسیم که دریافتی بیمه شدگان در شکل صحیحی سرمایه گذاری نشده و امروز با مشکلاتی مواجه شده‌ایم که یکی از آنها این است که حقوق بازنشستگان و شاغلین از یک بودجه عمومی تأمین می‌شود.

وی گفت: در بودجه سال ۹۸ بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه صندوق‌ها از بودجه عمومی اختصاص یافته است و این نشان می‌دهد نقص مهمی در صندوق هاست که باید رفع شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شورای عالی بیمه سیاست‌های مبنی بر رفع مشکل و سرمایه گذاری در صندوق‌های بازنشستگی تدوین می‌شود و با اجرای آن قطعاً شاهد شرایط مطلوب‌تری در همه صندوق‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه تنها عامل ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی فقط موضوعاتی که عنوان شد، نیست بلکه مسائلی دیگری مانند ضرورت اصلاحات پارامتریک که از دیگر مشکلات است، گفت: طرحی در مجلس در خصوص اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده که امیدواریم با اقدامات کارشناسی شده باعث کاهش مشکلات صندوق‌ها شود.

وی تاکید کرد: در اولین جلسه شورای عالی بیمه در سال ۹۸ این موارد در دستور کار قرار می‌گیرد و متن نهایی ارائه خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌هایی که در شورای عالی بیمه تدوین می‌شود تمام صندوق‌های بازنشستگی مکلف به اجرای آن هستند و حفظ منافع بیمه شدگان مورد تاکید ماست.

به گفته وی همچنین بحث سه جانبه گرایی بار دیگر در دستور کار صندوق‌ها قرار گیرد به طوری که کارگران، بازنشستگان و دولت اعضای اصلی باشند.

شریعتمداری گفت: باید در جهت رفع مشکل فقر و توسعه رفاه در جامعه اقدامات لازم را انجام دهیم و با جلوگیری از فساد می‌توانیم موفق باشیم.