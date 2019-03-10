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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۷

معاون استاندار ایلام:

۹۰ میلیارد ریال برای اجرای تقاطع غیر همسطح سرابله اختصاص یافت

۹۰ میلیارد ریال برای اجرای تقاطع غیر همسطح سرابله اختصاص یافت

ایلام - معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: در سال جاری ۹۰ میلیارد ریال برای اجرای تقاطع غیر همسطح سرابله اختصاص یافته است.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقاطع غیر همسطح ورودی شهر سرابله یکی از خواسته‌های مردم بود که این پروژه در حال انجام است.

وی افزود: در سال جاری ۹۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

کرمی تصریح کرد: با اجرای این طرح فاصله سرابله تا ایلام ۴ کیلومتر نزدیک تر و این جاده نیز دو طرفه می‌شود.

وی افزود: محور سرابله- ایلام محل تردد زائران اربعین است و اجرای این طرح در اولویت قرار دارد.

معاون امور عمرانی استاندار ایلام عنوان کرد: قرار است تونل دوم مسیر ایلام سرابله ۵۰۰ متر پایین‌تر از تونل شماره یک آزادی به طول ۳ کیلو متر احداث می‌شود.

وی ادامه داد: با احداث این تونل ضمن کاهش فاصله ایلام به به مرکز شهرستان (سرابله) بسیاری از نقاط حادثه خیز این مسیر نیز حذف خواهد شد.

کد مطلب 4563805

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