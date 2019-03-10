آذربایجان غربی معطر به عطر شهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید گمنام که دیروز از طریق فرودگاه بین‌المللی ارومیه وارد آذربایجان غربی شد امروز با حضور مردم، مسئولان و خانواده‌های شهدا در شهرستان شوط تشییع و در پارک آبشار این شهرستان به خاک سپرده شود.

کاروان استقبال از پیکر پاک این شهید تازه تفحص شده در مسیر حرکت به شهرستان شوط از شهرستانهای سلماس و خوی عبور می‌کند و سپس در شهرستان شوط تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

این شهید ۱۷ ساله در بهمن سال ۶۴ در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیده است و پیکر مطهر این شهید والامقام از جزیره بوآرین کشور عراق تفحص شده است.

آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس، پیش و پس از آن ۱۲ هزار شهید، ۱۸ هزار جانباز و بیش از ۲ هزار آزاده تقدیم دفاع از کیان اسلامی کرده است.