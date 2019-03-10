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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

اردوی مطالعاتی دانش‌آموزان در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود

اردوی مطالعاتی دانش‌آموزان در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود

اردوی مطالعاتی برای دانش‌آموزان دهم تا پیش دانشگاهی ۲ تا ۱۱ فروردین ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان مقاطع دهم، یازدهم و پیش دانشگاهی در رشته‌های ریاضی و تجربی است که به مدت ۱۰ روز از ۲ تا ۱۱ فروردین ماه سال ۹۸ برگزار می‌شود.

اردوی مطالعاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محیط دانشگاه و با بهره گیری از فضاهای مطالعاتی مجهز و استاندارد برگزار خواهد شد که در آن خدمات متنوع آموزشی با حضور رتبه‌های برتر کنکور سراسری سال‌های گذشته ارائه خواهد شد.

این اردو با هدف تربیت و تعلیم نیروی متخصص و کارآمد در حوزه‌های مختلف دانش‌آموزی، ارتقا کیفی اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه دانش آموزی، شناسایی نیازهای پژوهشی، توسعه، گسترش و نهادینه سازی پژوهش در تمامی سطوح نظام آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های اقدام پژوهی و درس پژوهی برای ایجاد تحولی بنیادین در یکپارچه سازی فضای مدارس و دانشگاه‌ها است.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه تا ۲۰ اسفند ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 4563811

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