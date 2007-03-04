میزان مصرف بنزین سوپر 143 درصد افزایش یافته است

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : در بهمن ماه سال گذشته یک میلیون و 186 هزار لیتر بنزین سوپر در غرب استان به مصرف رسید در حالی که این رقم امسال به دو میلیون و 888 لیتر رسیده است.

وی افزود : روند مصرف بنزین سوپر با توجه به افزایش بنزین معمولی و سوخت CNG بسیار نگران کننده است و بحرانی جدی برای منطقه تلقی می شود.

شکوری خاطر نشان کرد : بنزین معمولی نیز در مدت زمان یادشده حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد و در بهمن ماه امسال میزان مصرف از مرز 70 میلیون لیتر گذشت.

وی ادامه داد : در حال حاضر شرکت های خودرو سازی با تولید انبوه خودرو و فروش اقساطی آن سبب دو تا سه برابر شدن تعداد خودروها در سطح منطقه شده و به بحران بنزین دامن زده است.

این مسئول یادآور شد: استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و مصرف صحیح و بهینه بنزین و سایر فرآورده های نفتی می تواند بهترین و موثرترین راهکار برای جلوگیری از رشد تصاعدی فرآورده بنزین باشد.

رئیس شرکت توزیع فرآورده های نفتی غرب استان تهران، حضور قاچاقچیان در عرصه توزیع را یکی دیگر از دلایل رشد فزاینده مصرف این فرآورده اعلام کرد و افزود : شناسایی و دستگیری قاچاقچیان فرآورده های نفتی به خصوص بنزین می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف بنزین در منطقه داشته باشد.