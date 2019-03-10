رزمی کاران قمی در سال ۹۷ صاحب ۴ مدال بین المللی شدند

علی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت ورزش‌های رزمی استان قم در سال ۹۷ سالی پرکار را پشت سر گذاشت و مدال‌های رنگارنگی در سبک‌های مختلف و در رده‌های سنی گوناگون در دو بخش مردان و زنان برای ورزش رزمی قم به دست آمد.

وی افزود: در سال ۹۷ رزمی کاران قمی در میادین مختلف موفق شدند ۱۸۶ مدال به دست بیاورند که ۴ مدال از این مدال‌ها در سطح بین‌المللی بود و اگر مشکلات اقتصادی و گرانی ارز وجود نداشت فرصت اعزام‌های بیشتری برای رزمی کاران ما ایجاد می‌شد و در نتیجه مدال‌های برون مرزی بیشتری به دست می‌آوردیم.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در سال ۹۷ در بخش بانوان ۲ مدال طلا از مسابقات بین‌المللی و در بخش مردان یک مدال طلا و یک مدال برنز در این سطح کسب کرده‌ایم و سایر مدال‌های کسب شده در سبک‌های مختلف از مسابقات قهرمانی کشور است.

یزدی بیان داشت: در مسابقات انتخابی تیم ملی در سبک‌های مختلف رزمی کاران قم ۴ بار صاحب مقام قهرمانی شدند و ۳ رزمی کار قمی در رویدادهای مختلف مدال نقره کسب کردند و ۱۰ مدال برنز پایان بخش کار رزمی کاران قمی در بخش مردان در انتخابی تیم‌های ملی بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش بانوان که نگاه ویژه‌ای از سوی هیئت ورزش‌های رزمی به توسعه آن وجود دارد در انتخابی تیم ملی یک مدال طلا کسب کردیم و ۳ مدال نقره و ۳ مدال برنز حاصل کار دیگر رزمی کاران دختر ما در انتخابی بود.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: به طور طبیعی تمرکز و بخش اعظم مدال‌های کسب شده استان قم در ورزش رزمی از مسابقات قهرمانی کشور به دست آمده است که ۱۰۹ مدال سهم مردان رزمی کار بود و ۴۹ مدال به بانوان رزمی کار تعلق گرفت.