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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۳

درخواست سازمان ملل برای حضور پررنگ تر در سوریه

درخواست سازمان ملل برای حضور پررنگ تر در سوریه

کمیساریای عالی امور آوارگان سازمان ملل خواهان حضور پر رنگ تر این نهاد در سوریه برای کمک رسانی به آوارگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «فیلیپو گراندی» کمیساریای عالی امور آوارگان سازمان ملل تاکید کرد: این کمیساریا باید حضور پررنگ‌تری در سوریه برای پیگیری اوضاع آوارگان داشته باشد.

وی در ادامه افزود: این حضور پررنگ در راستای کمک رسانی به آوارگان برای بازگشت به کشور صورت می‌گیرد.

گراندی تصریح کرد: نهادهای بین المللی باید در سوریه حضور داشته باشند تا بتوانند به روند بازگشت آوارگان سوری به کشورشان کمک کنند.

جنگ سوریه باعث آوارگی میلیون‌ها سوری شده که تعداد زیادی از آنها در خارج از این کشور به سر می‌برند.

کد مطلب 4563827

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