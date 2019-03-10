به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا مقابل الزورا با تساوی بدون گل متوقف شد، در هفته دوم این مسابقات میهمان النصر عربستان است که این بازی در کشور امارات برگزار می‌شود.

ذوب آهن در حالی دوشنبه باید با النصر در امارات دیدار کند که پنجشنبه در مشهد به مصاف پدیده رفته بود و دوشنبه قبلش نیز در اصفهان با الزورا دیدار کرده بود تا فشردگی دیدارهای این تیم به ۳ دیدار در یک هفته برسد. سه دیداری که دو دیدارش خارج از خانه است و یکی از این بازی‌های خارج از خانه، خارج از کشور می‌باشد.

این فشردگی در برنامه بازی‌های ذوب آهن باعث شده علیرضا منصوریان به فکر استفاده چرخشی از بازیکنانش باشد تا به صورت نسبی از خستگی تیمش بکاهد. به همین دلیل احتمال این که ذوب آهن با ترکیبی متفاوت نسبت به بازی‌های قبلی اش مقابل النصر حاضر شود وجود دارد.

کاروان ذوب آهن شب گذشته با پرواز مستقیم از اصفهان راهی دبی شد و دیدار این تیم با النصر از ساعت ۱۹:۱۵ دوشنبه ۲۰ اسفند برگزار می‌شود.