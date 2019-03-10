تظاهرات ضد دولتی در صربستان همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، هزاران نفر از مردم صربستان با برگزاری تظاهرات ضد دولتی اعتراض خود به عملکرد دولت را نشان دادند.

تظاهرات کنندگان در شهر بلگراد با سر دادن شعارهایی علیه «الکساندر ووجیچ» رئیس جمهوری صربستان وی را متهم به کسب منافع شخصی کردند.

این در حالی است که اپوزیسیون «ائتلاف برای صربستان» عاملان مهاجم به معترضان را از حامیان حزب حاکم مترقی صربستانی ووجیچ دانستند.

مقامات دولتی اتهام وارده از سوی مردم را رد کردند.

اعتراضات و تظاهرات مردمی در صربستان از ۸ دسامبر ۲۰۱۸ کلید خورده است.