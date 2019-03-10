به گزارش خبرنگار مهر، حسن شجاعی پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح نوروزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر از ۱۴ اسفندماه سال جاری آغاز شده، سعی ما این است که در یک برنامه زمان بندی شده تا پیش از نوروز تمامی گذرهای اصلی و محلات را پاک سازی کنیم.

وی افزود: بر اساس برنامه تقویمی روز شمار و با مشارکت ۴۰۰ نیروی همکار پاکبان در قالب اکیپ‌های مختلف ۲۰ نفره، کار تنظیف محلات و مکان‌های گردشگری بندر بوشهر آغاز شده است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: نقش یاوران شورای محلات در طرح نوروزی استقبال از بهار برجسته است و با کمک این نیروهای خدوم و دلسوز، به دنبال آماده کردن بوشهر برای استقبال از سال جدید هستیم.

شجاعی پور بیان کرد: با استفاده از تانکرهای آب سه‌کاره و واترجت ها، کار شستشو و تنظیف پیاده روها، جداول، مخازن جمع آوری پسماند، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و نیمکت‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح کار جمع آوری ضایعات فضای سبز شهروندان و مکان‌های عمومی، لاستیک‌های فرسوده و اقلام حجیم از طریق چندین دستگاه خودروی کمپرسی روباز انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر یادآور شد: تمام تلاش ما این است که با تنظیف سیما و منظر شهری، سال جدید را برای شهروندان به بهاری با نشاط و امید بخش تبدیل کنیم.

شجاعی پور بیان کرد: نظافت ویژه محورهای مختلف شهر به خصوص محورهای ورودی و ساحل بوشهر را در اولویت قرار داده و سعی ما این است که مردم و گردشگران نوروزی از بوشهر و مدت اقامت خود در این شهر نهایت لذت، ببرند.