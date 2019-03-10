کارنامه آزمون دستیاری منتشر شد/ امکان رفع نقص مدرک تا ۲۲ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین آزمون دستیاری پزشکی پنجشنبه دوم اسفند با حضور ۱۱ هزار و ۸۳۲ داوطلب برگزار شد.

با توجه به اعلام کلید نهایی و رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، کارنامه علمی شرکت کنندگان در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی با درج کد رهگیری کارنامه خود را مشاهده کنند.

بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داوطلبانی که نمره کل آنها کمتر از ۱۵۰ باشد مجاز به انتخاب رشته نیستند. نمره مجاز ۱۵۰ از ۶۰۰ است.

کارنامه شامل نمره کل از ۶۰۰، رتبه کل خارج از زیر گروه‌ها (صرفاً جهت اطلاع،) نمره کل علمی تراز و رتبه کل در هر یک از پنج زیر گروه آموزشی است که جایگاه داوطلبان را در مقایسه با سایرین در هر زیر گروه مشخص می‌کند.

داوطلبانی که در کارنامه علمی خود پیامی در خصوص نقص سهمیه مشاهده می‌کنند باید تا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ نسبت به تکمیل مدارک اقدام کنند.

داوطلبان واجد شرایط پذیرشی که بدون لحاظ کردن تراز بندی و ضریب دهی نمرات، حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰ نمره کل آزمون را کسب کرده باشند، می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

هر داوطلب حداکثر می‌تواند برای ۱۰ رشته تخصصی اعلام علاقه‌مندی کند. داوطلب می‌تواند یک رشته را در تمام دانشگاه‌ها و یا ترکیبی از حداکثر ۱۰ رشته را در چند دانشگاه انتخاب کند.

پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه‌های اعلامی با اولویت‌های الف - نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار (در هر رشته به‌طور جداگانه)، ب - اولویت انتخاب رشته - محل انجام می‌شود.

حد نصاب عبارت است از: نمره تراز آخرین نفر جای‌دهی شده اولیه (برای تعیین حدنصاب) بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس بر مبنای ظرفیت کل رشته - محل با رعایت سایر شرایط پذیرش.

در این روش ابتدا کلیه داوطلبین بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس و بر اساس نمره تراز شده آزمون (از بالاترین نمره) و اولویت انتخاب رشته - محل تا تکمیل کل ظرفیت‌های موجود (بدون پذیرش مازاد بر ظرفیت) در همه رشته – محل‌های انتخابی قرار داده می‌شوند. نمره تراز شده آخرین نفر جای‌دهی شده در هر رشته-محل، حد نصاب آن رشته محل خواهد بود.