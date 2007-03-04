من نویسنده واقعی " عمارت یعقوبیان " هستم

به گزارس خبرگزاری مهر، بوتور در سمیناری ادبی در قاهره اعلام کرد که او رمانی دارد به نام " عمارت نیس " و کتاب " عمارت یعقوبیان " شباهت بسیاری به کتاب او دارد.

عمارت نیس، ماجرای شیوه های زیست متفاوت برخی طبقات فرانسوی است که در آن درباره چهره های مشهوری که در عمارت یعقوبیان هم آمده، پرداخته شده است.

میشل بوتور، از چهره های برجسته رمان نو فرانسه است که آثار او طیف گسترده ای از مقاله تا شعر را شامل می شود. گذر از میلان ، کاربرد زمان و تغییر از جمله مهم ترین رمان های او به حساب می آیند.

علا اسوانی نویسنده مصری نیز در سال 2002 رمانی به نام عمارت یعقوبیان نوشت که از زمان انتشارش تاکنون بیش از صد هزار نسخه از این اثر به فروش رفته است؛ در حالی که آمار فروش کتاب در این کشور در حدود 2 هزار و 500 جلد است. "عمارت یعقوبیان" به زبان های انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی ترجمه شده و از ظهور آرمان گرایی و فساد سیاسی در مصر معاصر حکایت می کند.

همچنین از روی کتاب اسوانی، فیلمی هم ساخته شده که " مروان هماده " مصری کارگردانی آن را برعهده داشته است.