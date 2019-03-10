به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو و برنامه‌های نوروزی ۱۳۹۸ امروز یکشنبه ۱۹ اسفند با حضور حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی، مدیران شبکه‌های رادیویی و مسئولان برگزاری جشنواره و اجلاس جهانی صدا برگزار شد.

معاون صدا در این نشست درباره برنامه‌های نوروزی سال ۹۸ تصریح کرد: ما در موضوعاتی مثل چهارشنبه‌سوری، تنظیم بازار عید و… برنامه داریم اما در عین حال ۱۲ شبکه رادیویی ما برای لحظات تحویل سال جدید برنامه دارند. جز شبکه نمایش که برنامه‌های تولیدی دارد ۱۱ شبکه دیگر ما برنامه‌های زنده روی آنتن می‌برد.

وی اضافه کرد: در حوزه طنز ۷ شبکه ما به صورت ویژه به طنز می‌پردازد که مجموعاً ۱۳ عنوان برنامه دارند. در ایام نوروز ما با ۲۵۱۱ ساعت برنامه ویژه در قالب ۳۰۷۸ قطعه برنامه در این ایام روی آنتن می‌رود. در حوزه مسابقه نیز در ۷ شبکه ۱۴۸ مسابقه رادیویی روی آنتن می‌رود.

شاه‌آبادی عنوان کرد: از دیگر رویکردهای ما برنامه‌های مرتبط با راهیان نور است که به عنوان یک اقدام ملی به آن توجه داریم و امسال هر ۱۴ شبکه به نوعی به این موضوع می‌پردازد که در مجموع ۶۳۶ برنامه روی آنتن می‌رود. چند سریال ۱۰ قسمتی شامل «پزشکان داوطلب»، «عمو شکلاتی»، «تعطیلات خانوادگی»، «جدال شیرین» و «عمارت آبی» روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

آغاز به کار رادیو سفر از ۲۰ اسفند

وی همچنین درباره رادیو سفر که فردا ۲۰ اسفند راه اندازی می‌شود، توضیح داد: از محورهای طنز و سرگرمی تا مسائل مرتبط با سفر را پوشش می‌دهیم و مسائلی که بتواند به کاهش سوانح رانندگی کمک کند. ما تمام رویدادها و رخدادهای ترافیکی کشور را در این شبکه رادیویی پوشش خواهیم داد.

معاون صدا تأکید کرد: در جشنواره برنامه‌های نوروزی قطعات آگهی‌های اجتماعی در فواصل مختلف در میان برنامه‌ها پخش می‌شود.

شاه آبادی در این نشست درباره شبکه‌های پرمخاطب رادیو اظهار کرد: رادیو جوان، رادیو پیام، آوا و ایران چهار شبکه اول پرشنونده رادیو است.

علی سیفی مدیر رادیو جوان نیز در این نشست درباره برنامه‌های این شبکه برای استقبال از نوروز عنوان کرد: ما از ۲۵ اسفندماه به استقبال نوروز ۹۸ رفته‌ایم و برنامه‌های ما تا ۱۶ فروردین ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برنامه‌های ما در سال جدید کاملاً تغییر می‌کند و جز یک باکس تأمینی باقی برنامه‌ها به صورت زنده پخش می‌شود.

در ادامه مهدی شاملو مسئول اپلیکیشن «ایران صدا» درباره مجموعه‌های نوروزی که قرار است روی این اپلیکیشن قرار بگیرد، بیان کرد: اسماعیل آذر، عبدالرشید کاکاوند، شیده معاونی و بهروز رضوی از جمله کسانی هستند که آثاری را قرائت کرده‌اند.

پرداخت جدی به بیانیه «گام دوم»

شاه‌آبادی در بخشی از این نشست درباره بیانیه «گام دوم انقلاب» و ساخت برنامه‌های رادیویی در این حوزه عنوان کرد: همه دستگاه‌ها اعم از صداوسیما موظف هستند در این حوزه به فعالیت بپردازند. ما هم در رادیو هم وظیفه توصیف اقدامات دستگاه‌های مختلف و هم وظیفه مطالبه‌گری را بر عهده داریم.

وی افزود: همان لحظه که بیانیه صادر شد، شبکه‌های مختلف دست به کار شدند و هم در ایام نوروز و هم در سال آینده به شکل جدی‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تذکر بابت افزایش تبلیغات بازرگانی

شاه‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تبلیغات بازرگانی در رادیو تصریح کرد: در اسفندماه همه بخش‌های صداوسیما به دلیل هجوم همه نهادها برای تبلیغ با پیام‌های بازرگانی بیشتری مواجه است.

معاون صدا تأکید کرد: البته من در این باره به اداره کل بازرگانی تذکر داده‌ام چون کنداکتورهای سه دقیقه‌ای پیام بازرگانی هفت دقیقه‌ای شده است و من در این باره تذکر دادم. نسبت به برنامه‌های مشارکتی داخل شبکه‌ها نیز ملاحظات رعایت می‌شود و ما برنامه‌های ویژه کنکور را به حداقل رسانده‌ایم و البته به همین دلیل در مضیقه مالی هم قرار گرفته‌ایم.

جزئیات برگزاری جشنواره بین‌المللی رادیو

بخش دیگر این نشست به جشنواره بین‌المللی رادیو اختصاص داشت و معاون صدا در این باره توضیح داد: جشنواره رادیو و اجلاس صدا از روز دوم اردیبهشت سال ۹۸ آغاز شده و چهارم اردیبهشت خاتمه می‌یابد. بخش برنامه‌های آزاد جشنواره به صورت جدی با حضور همه علاقمندان اصحاب رادیو و مراکز استانی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: ۱۳۸ عنوان برنامه رادیویی به بخش مستند جشنواره راه‌یافته که از این میان ۵۶ اثر به بخش نیمه‌نهایی راه پیدا کرد. همچنین در بخش فضای مجازی آثار مختلفی به دست ما رسید که بخشی از آن تصاویر مربوط به رادیو نما است.

شاه‌آبادی با اشاره به تغییرات جشنواره امسال تصریح کرد: برای اولین‌بار بخش مردمی به جشنواره اضافه شد که ۶۲۳ اثر در این بخش راه یافت و ۴۰ اثر درنهایت به بخش نیمه نهایی می‌رود. همچنین در بخش بین‌الملل ۱۰۰ اثر راه‌یافته است که از کشورهای چک، لهستان، کرواسی، مالزی و… به جشنواره رسیده است.

«آینده‌پژوهی» در اجلاس جهانی صدا

وی در ادامه درباره بخش اجلاس جهانی صدا نیز گفت: رویکرد رادیو در بخش اجلاس جهانی صدا، در حوزه آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی شده است و ما در بخش‌های رادیو در عصر شبکه، رادیو و نوآوری، رادیو و فرهنگ و رادیو و اقتصاد فراخوان خود را اعلام کرده‌ایم که بیش از ۱۵۰ اثر به دبیرخانه‌ها ارسال شده است و تاکنون حضور چهار مهمان خارجی در جشنواره قطعی شده است.

معاون صدا عنوان کرد: در بخش مردمی هنوز در آغاز کار هستیم که نفس مشارکت دادن مردم برای ما ارزشمند است. در ادامه روند برگزاری جشنواره از نفرات برگزیده هم به نحو شایسته بهره خواهیم گرفت. همانطور که امروز بهترین برنامه‌سازان ما برگزیده‌های دوره‌های گذشته جشنواره رادیو هستند.

محمد اخگری دبیر علمی اجلاس صدا نیز در جزییاتی بیان کرد: مهمانانی از خارج از کشور در جشنواره حضور دارند که شاهد هم افزایی و تعامل آنها در حوزه‌های آینده پژوهی و مبانی مرتبط با تحولات رادیو خواهیم بود.

شاه‌آبادی در ادامه درباره اطلاع‌رسانی اندک در بخش بین‌الملل توضیح داد: چند سال وقفه در جشنواره تاثیرات خود را گذاشته است اما امسال تبلیغ و اطلاع رسانی دقیق با پیگیری اخگری صورت گرفت. پیش بینی شده ۱۰ مهمان خارجی داشته باشیم که چهار نفر قطعی شده است اما فکر می‌کنم بعد از چند دوره وقفه این شروع خوبی است.

اخگری نیز در پایان این نشست گفت: در بحث پنل مهمانان خارجی مهمانانی از کشورهای بلژیک، رومانی، استرالیا و فرانسه حضور می‌یابند که همه مدرس بین‌المللی و عضو ای بی‌یو هستند.