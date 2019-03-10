کدورت مدیرعامل و ملی پوش استقلال رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که آبی پوشان به استقبال یکی از دیدارهای حساس خود در لیگ قهرمانان آسیا می‌روند، مسئولان این باشگاه به منظور ایجاد همدلی هرچه بیشتر ترتیب یک دورهمی را برای اعضای این تیم دادند که در این مراسم همه اعضای باشگاه حضور داشتند.

از اتفاقات خوبی که برای مجموعه باشگاه استقلال در این مراسم افتاد، رفع کدورت بین مدیرعامل و ملی پوش این تیم بود.

چندی پیش روزبه چشمی ملی پوش آبی پوشان در انتقاد به شرایط بد مالی اقدام به مصاحبه علیه مدیریت باشگاه کرده بود که مدیرعامل نیز در مصاحبه‌ای پاسخ این بازیکن را داده بود و این مصاحبه‌ها باعث ایجاد کدورت شده بود.

شب گذشته امیرحسین فتحی مدیرعامل استقلال با روزبه چشمی برخورد گرمی داشت تا مشخص شود آثاری از این کدورت وجود ندارد.

آبی پوشان از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا میزبان العین امارات هستند که این بازی از ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۱ اسفند در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.