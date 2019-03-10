به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن زدا در جلسه شورای عالی رفاه که صبح امروز برگزار شد، گفت: چنانچه بخواهیم منصفانه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را آنالیز کنیم، به این نتیجه می رسیم مشکلی که اکثریت صندوق‌ها دارند این است که شرکت‌های زیان ده به آنها واگذار شده است.

وی گفت: در ازای بدهی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی دارد، شرکت‌های ورشکسته را واگذار می‌کند که این موضوع به هیچ عنوان درست نیست.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه همچنان راه این واگذاری‌ها باز است، گفت: هر لحظه امکان دارد در قبال مطالبات، شرکت یا بنگاه زیان‌ده واگذار شود و باید یک بار برای همیشه این راه بسته شود.

محمدمهدی واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از ضوابطی که باید تدوین شود، این است که ایده اشتغال و بسط و گسترش فرصت‌های شغلی که جزو مسائل مهم وزارت رفاه قرار دارد، در صندوق‌های بازنشستگی مورد تأکید قرار گیرد، چرا که هم اکنون سیاست‌های صندوق‌ها در راستای سیاست‌های اشتغالزایی نیست.

وی گفت: باید این موضوع تصحیح شود، یعنی هماهنگی و همسویی سیاست‌های اشتغالزا در صندوق‌ها وجود داشته باشد.