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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۷

اذعان مؤسس «بلک واتر» به شرکت در جلسه ضد ایرانی در برج ترامپ

اذعان مؤسس «بلک واتر» به شرکت در جلسه ضد ایرانی در برج ترامپ

مؤسس شرکت امنیتی «بلک واتر» اذعان کرد که در نشست برگزار شده در برج رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ایران شرکت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اریک پرینس» مؤسس شرکت امنیتی «بلک واتر» در گفتگو با شبکه الجزیره برای نخستین بار اذعان کرد که در نشست برج دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ایران شرکت کرده است.

وی افزود: این نشست در اوت ۲۰۱۶ قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.

پیش تر گزارش‌های رسانه‌ای از حضور یک کارشناس صهیونیست و نمایندگان ولیعهد عربستان و ولیعهد ابوظبی در این نشست خبر داده بودند.

خبر دیدار دونالد ترامپ با پرینس و «جرج نادر» را نخستین بار نشریه نیویورک تایمز سال گذشته منتشر کرده بود. به نوشته این رسانه، نادر که چهره‌ای مرموز و بانفوذ در هیأت حاکمه امارات و عربستان سعودی است، رابط میان آنها با ترامپ، درست سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است.

کد مطلب 4563892

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