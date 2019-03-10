بسیاری از تربیت فرزندان خود غافل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر طباطبایی در ویژه برنامه روز شهادت امام هادی (ع) که در رواق امام خمینی (ره) حرم امام هشتم (ع) برگزار شد اظهار کرد: ارزش ایمان در زندگی انسان بسیار بالا بوده و قرآن برای مؤمنان جایگاه ویژه ای را قائل شده است.

وی افزود: امروز وظیفه آموزش فرزندان توسط والدین کم رنگ شده و این وظیفه را بر عهده کانال‌های تلویزیونی و فضای مجازی واگذار کرده‌ایم که معلوم است چه می‌شود و امروز بسیاری از خانواده خودشان غافل شده‌اند.

سخنران حرم مطهر رضوی تاکید کرد: امام هادی (ع) برای هدایت خلق آنقدر خودشان را به سختی انداختند که متوکل عباسی ایشان را زندانی کردند زیرا برای قرار دادن مردم در مسیر حق از هیچ تلاش فروگذار نکردند. محبت امام هادی (ع) به اندازه‌ای بود که حتی به دشمنانشان نیز توجه داشتند.

طباطبایی خاطرنشان کرد: ما در نعمت‌های پروردگار غرق شده‌ایم و نمی‌دانیم خداوند چه موهبت‌هایی به ما عطا فرموده و تنها با تنگ شدن معیشت گلایه می‌کنیم که باید دیگر جنبه‌ها را مدنظر قرار دهیم.

وی تاکید کرد: باید در زندگی صبر داشته باشیم و با تکیه بر آموزه‌های اهل بیت (ع) از جمله امام هادی (ع) در مسیر صحیح حرکت کنیم و در همه حالات به خداوند متعال تکیه کنیم.

