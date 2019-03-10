هفت تندیس در بخش مسابقه فیلم های ویدیویی جشنواره فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، تمامی فیلم‌های داستانی ویدیویی منطبق با موضوعات جشنواره و با مدت زمان بالای ۶۰ دقیقه که دارای پروانه ساخت ویدیویی باشند، می‌توانند در این بخش از مسابقه سینمای ایران در این دوره از جشنواره شرکت کنند.

در این بخش آثاری که از سال ۱۳۹۵ تولید شده ولی در دوره قبل ثبت نام نکرده باشند می توانند به صورت آنلاین ثبت نام کنند.

در بخش مسابقه فیلم های ویدیویی هفت تندیس شهر به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین دستاورد فنی یا هنری، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و همچنین تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری اهدا خواهد شد.

ثبت نام اینترنتی آثار از طریق سایت جشنواره به نشانی www.shahrfilmfest.com و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ امکان پذیر است.

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط موسسه تصویر شهر به دبیری هاشم میرزاخانی در تابستان سال ۱۳۹۸ در تهران برگزار می شود.