به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری زنجان، امیر نعمتی با بیان اینکه «اُپرت قزاقی» و «شبی که دلی شکست» از نمایش‌های تولید شده در دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد است، افزود: نمایش‌های «اُپرت قزاقی» به نویسندگی «سعید تشکری» و کارگردانی «یعقوب حسنی» و «شبی که دلی شکست» به نویسندگی «ندا ثابتی» و کارگردانی «داوود خیری» است که اجرای این نمایش‌ها؛ با حضور هنرجویان بچه‌های مسجد، از روز شنبه هجدهم اسفند ماه ۹۷ در مساجد مختلف شهر زنجان آغازشده است.

وی ادامه داد: نمایش‌های «اُپرت قزاقی» و «شبی که دلی شکست» دارای مضامین مختلف انقلابی و دینی هستند که ویژه اجرا در مساجد نگاشته شده و با در نظر گرفتن امکانات حداقلی در مساجد و همچنین با لحاظ قرار دادن توانمندی نوجوانان علاقه‌مند به فعالیت‌های هنری در مساجد تولید و اجرا می‌شوند.

سرپرست حوزه هنری استان زنجان در خصوص معرفی دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در زنجان گفت: دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد زنجان، فعالیت‌های خود را از امسال با ثبت‌نام و راه‌اندازی گروه‌های مسجدی به طور جدی آغاز کرده که بنا داریم در سال‌های آتی این فعالیت گسترش و توسعه پیدا کند.

نعمتی با تأکید بر آموزش و تربیت نسل جدیدی از هنرمندان و ورود آنها به عرصه تئاتر استان، گفت: دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد زنجان می‌تواند نوید آینده‌ای خوب برای تقویت زیرساخت‌های استان را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تأثیرگذاری هنر نمایش و ضرورت پرداختن به مفاهیم غنی و ارزشی در تولید آثار نمایشی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است، در دفتر تئاتر بچه‌های مسجد به دنبال شناسایی، کشف و جذب و پرورش استعدادهای جوان هنری هستیم تا از این طریق و با استفاده از ابزار هنر به ارائه مفاهیم متعدد انسانی و اخلاقی و اثرگذار پرداخته باشیم.

سرپرست حوزه هنری استان زنجان نمایش‌های «اُپرت قزاقی» و «شبی که دلی شکست» را حاصل تلاش نزدیک به سه ماه هنرجویان جوان دفتر تئاتر بچه‌های مسجد عنوان و خاطرنشان کرد: این ۲ نمایش تولید شده با همکاری و مشارکت دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سطح شهر زنجان طی هفته جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مساجد مختلف زنجان برای نمازگزاران عزیز اجرا خواهد شد.