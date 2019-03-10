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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

وزیر دفاع یمن:

غافلگیری‌های بزرگی برای ائتلاف متجاوز سعودی در راه است

غافلگیری‌های بزرگی برای ائتلاف متجاوز سعودی در راه است

«محمد العاطفی» وزیر دفاع یمن اعلام کرد: غافلگیری های بزرگی برای ائتلاف متجاوز سعودی در راه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد العاطفی» وزیر دفاع یمن در سخنانی ائتلاف متجاوز سعودی را به وجود غافلگیری‌های بزرگ برای آن، تهدید کرد.

بر اساس این گزارش، وی تأکید کرد: غافلگیری‌های بزرگی برای ائتلاف متجاوز سعودی در راه است.

این مقام نظامی یمنی گفت: در زمان مناسب از قدرت جدید و غافلگیری‌های بزرگی برای ائتلاف سعودی رونمایی می‌کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که ارتش یمن به نیروهای استعمارگر و مزدوران آنها درباره تداوم نقض آتش بس الحدیده هشدار می‌دهد.

العاطفی همچنین تأکید کرد که نیروهای نظامی یمن در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله و مواجهه با هرگونه تجاوزگری سعودی و متحدانش، قرار دارند.

کد مطلب 4563920

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