شهرداری شفاف سازی و انضباط در تخصیص بودجه را ارتقا دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای یکصدوسی و یکمین جلسه شورای شهر، با تسلیت سالروز شهادت امام دهم، حضرت هادی علیه السلام، گفت: امام هادی در طول ثلث قرن دوران امامت خود، شیعه را از دورانی سخت و پرفشار عبور دادند و با ابتکاراتی نظیر سازمان وکالت موجب فراهم شدن بستر توانمندسازی شیعیان برای دوران غیبت گردیدند. امام هادی با تألیف رساله‌ای در مورد اشتراکات فرق اسلامی وحکمیت قرآن، دوری از اختلاف وتفرقه را در مذاهب اسلامی پیگیری می‌کردند.

وی ادامه داد: یکی از چالشهای بزرگ شیعه در زمان امام هادی، افراط در مقام امامت توسط گروهی از شیعیان غالی و اهل غلو در کوفه بود. این موضوع با واکنش‌های صریح و دستورات صادره از سوی امام و مخالفت شیعیان ایران که مرکزیت آنها در قم بود با افراطی گری در شیعه و دادن مقامی فراتر از واقعیت به امام معصوم، این جریان افراطی و انحرافی ریشه کن گردید. تاکید امام هادی علیه السلام بر عقلانیت، استدلال و منطق موجب رشد علم کلام و پرورش شاگردان برجسته ای گردید که تهران و ری افتخار میزبانی از یکی از شاگردان برجسته ایشان عبدالعظیم حسنی را دارد. امروز شیعه بیش از هر زمان دیگری به میراث امام هادی علیه السلام، یعنی عقلانیت و مقابله با افراطی گری و غلو نیاز دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پایان رسیدگی لایحه بودجه ۱۳۹۸ شهرداری تهران و ارسال آن به مرجع قانونی برای تأیید نهایی، گفت: مهمترین رویکرد بعد از سند بودجه اجرای درست و عملکرد مالی شفاف و منضبط شهرداری تهران است. در صورتی که این انضباط و شفافیت وجود نداشته باشد، با عدم تخصیص کامل بخشی از بودجه و تخصیص کامل بخشی دیگر عملاً توازن لایحه بودجه آسیب خواهد دید و انتظار شورا از معاونان مالی و اقتصادی و همچنین برنامه ریزی شهرداری تهران آن است که شفاف سازی و انضباط را در تخصیص بودجه شهرداری وشرکتهای تابعه در سال آینده ارتقا دهند تا بتوان امتداد سیاستگذاری و تقنین انجام شده در شورای شهر را در بدنه اجرایی شهرداری مرکز و مناطق و سازمانهای تابعه مشاهده کرد.

هاشمی همچنین پیش از آغاز جلسه علنی در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار کرد: در جلسه هم اندیشی مباحث درون شورایی مطرح شد و درباره چگونگی حضور اعضای تا پایان سال و سال آینده تصمیم گیری شد.

وی ادامه داد: در این جلسه درباره مصوبه برج باغات نیز صحبت شد اینکه چگونه این مصوبه در جامعه مطرح شود که به درستی درباره آن روشنگری شود.