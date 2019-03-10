شب عزیزالله سالاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین نشست شب شاعر با موضوع پاسداشت عزیز الله سالاری شنبه شب در نخلستان اوج برگزار شد.

این نشست که با حضور اساتید و شاعران آئینی و انقلاب برگزار شد با استقبال علاقه مندان به پژوهش‌های ادبی نیز روبرو گشت و بسیاری از شاگردان سالاری نیز خودشان را به نشست رسانده بودند.

در ابتدای نشست رضا اسماعیلی از شاعران آئینی کشور با مهم قلمداد کردن نشست‌های شب شاعر گفت: این نشست به پاسداشت استاد و پژوهشگری برگزار شده که در سالهای گذشته اقدامات زیادی در تحقیق و پژوهش در ادبیات فارسی کرده است.

وی با اشاره به حکیم بودن شعرا در گذشته اظهار کرد: در گذشته شعر از سوی فلاسفه، حکماً و دانشمندان سروده می‌شد که این مسأله در حال حاضر کم شده است ولی دکتر سالاری نمونه یک فیلسوف و دانشمندی است که به شعر هم می‌گوید و همین موجب متفاوت بودن اشعار ایشان شده است.

اسماعیلی بیان داشت: سالاری از جمله افرادی است که دغدغه مقدس تئوریزه کردن ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را داشته است و توجه به این مسأله باعث شده امروز نسبت به سال‌های گذشته در وضعیت بهتری قرار داشته باشیم.

سخنران دوم این مراسم دکتر رحمتی، مؤلف و مترجم کتب فلسفی بود. وی با اشاره به اینکه تخصصی نسبت به شعر ندارد صحبت خود را به خاطره‌ای از دکتر سالاری اختصاص داد و گفت: من در دوران دانشگاهی با دکتر سالاری هم اتاق بودم و اولین کسی که لذت فهم فلسفه را به من چشاند ایشان بود و این همنشینی تأثیرات زیادی روی من گذاشته است.

مصطفی محدثی خراسانی از شاعران نام آشنای کشور، نفر بعدی بود که به صحبت پرداخت و صحبت خود در مورد عزیزالله سالاری را اینگونه شروع کرد: اوایل سال ۸۱ در شورای شعر صدا و سیما بواسطه استاد معلم دامغانی با دکتر سالاری آشنا شدم. حضور ایشان در جلسات شورای شعر صدا و سیما تأثیرات زیادی بر روی تصمیمات ما گذاشت که نتایج آن در خروجی‌های شورا در آن سال‌ها به وضوح روشن است.

وی در ادامه با اشاره به تکلیف محوری سالاری اظهار داشت: ایشان در زمانی که نیاز بوده مداحی می کرده، در زمانی که کشور مورد تجاوز قرار می‌گیرد به عنوان رزمنده به دفاع از کشور بر می‌خیزد، در زمانی که برای سیاست کشور نگران می‌شود، کاندیدای مجلس می‌شود و من همه این اقدامات را در راستای تکلیف محوری وی ارزیابی می‌کنم.

دکتر فقیهی زاده چهارمین سخنران مراسم بود. وی با اشاره به تجربه ۳۰ ساله آشنایی خود با سالاری گفت: وی برخاسته از متن مردم است و سختی‌های زیادی را در راه تحصیل و رسیدن به جایگاه فعلی کشیده است. سالاری همچنین مرد قلم و اقدام است و همیشه تصویر ذهنی که از او دارم در کنار تصویر قلم است.

او ادامه داد: یکی از ویژگی‌های دیگر سالاری هدفمندی حب و بغض است که باعث شده دوستان و دشمنانی داشته باشد که همه آنها نشان دهنده ثابت قدم بودن او در مسیری است که به آن اعتقاد دارد. وی هم درد دین دارد و هم درک دین که مسیر او را به سمت تعالی مکتب و اسلام کشانده است.

دکتر پورکاظم سخنرانی بعدی این مراسم بود که به نقش مهم همسر عزیزالله سالاری در پیشرفت و موفقیت‌های وی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر همسر ایشان فضا را برای فعالیت‌های دکتر سالاری مهیا نمی‌کرد، قطعاً ایشان به این جایگاه نمی‌رسید.

حسین اسرافیلی آخرین فردی بود که از سالاری گفت. وی در سخنانی کوتاه به توانایی‌های برجسته این شاعر اشاره داشت و اظهار کرد: دکتر سالاری از جمله افرادی است که تعهد و تخصص را در کنار هم شکل داده است و توانسته الگوی موفقی از این مسأله باشد.

در پایان این مراسم، جوکار از دانشجویان سالاری متن آقای خیر الله محمودیان از شاعران برجسته جنوب کشور در خصوص دکتر سالاری را قرائت کرد.