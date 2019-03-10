به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح یک‌شنبه در جلسه سازمان همیاری و شهرداری‌های سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه شهرداری از سازمان‌های پرکار در نظام اداری محسوب می‌شود، ابراز داشت: در حوزه شهری امکانات بسیار مطلوب است اما راهکارهای جدی و مدون برای ایجاد درآمد در شهردارها اندیشیده نمی‌شود.

وی ضمن بیان اینکه به دلیل نظام بودجه‌ای خاص شهرداری‌ها و درآمدهای آنان، در واقع می‌توان گفت شهرداری‌ها «دولت‌های کوچک» در شهرهای استان هستند، اضافه کرد: تلاش شهرداری‌ها در کنار روش‌های درآمدی مرسوم و بودجه‌های مشخص، باید به سمت درآمدزایی باشد.

استاندار سمنان بابیان اینکه از بدو تولد تا پایان زندگی هر شهروند، شهرداری‌ها خدمات مختلفی را به مردم ارائه می‌کنند، ابراز داشت: شهرداری‌ها به عنوان یکی از سازمان‌های عمومی غیر دولتی می‌بایست برای ارتقا و پیشرفت در امور و توسعه شهر، تکیه به بودجه‌های دولتی را کاهش دهند.

آشناگر بابیان اینکه در برخی شهرداری‌ها، به دلیل نبود برنامه‌ریزی مدون و منظم، بخش‌های درآمدهای غیر مستمر در حوزه شهر، مورد غفلت قرار می‌گیرد، تصریح کرد: استان سمنان از ظرفیت دانشگاهی و نخبگان بسیار مطلوبی برخوردار است و شهرداران باید برای مدیریت امور شهری و کسب درآمد، از این ظرفیت علمی برای ایده‌سازی استفاده کنند.

وی ضمن بیان اینکه مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید در رأس امور اجرایی شهرداران قرار گیرد، اضافه کرد: حوزه معاونت امور عمرانی باید با نظارت دقیق، نسبت به شناسایی آسیب‌ها و کمبودهای موجود در حوزه ایجاد منابع در شهرداری‌ها اقدام کند.

استاندار سمنان بابیان اینکه در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی مدیریت شهری استان، ضعف‌های بسیار جدی وجود دارد که نیازمند واکاوی، بررسی و اصلاح است، ابراز داشت: شهرداران باید با پراکندگی مسائل اجتماعی در حوزه شهر آشنایی کامل داشته و نسبت به فراهم‌سازی امکانات مطلوب‌تر ویژه اقشار ضعیف در شهرها، اقدام کنند.

آشناگر بابیان اینکه خانه‌تکانی شهری با فرارسیدن فصل بهار و ایام نوروز ۹۸، به صورت جدی توسط شهرداران باید انجام شود، تصریح کرد: می‌توان با استفاده از راهکارهای زیباسازی شهری نسبت به ایجاد جاذبه برای مسافران اقدام کرد که نورپردازی یکی از این اقدامات است.

وی اضافه کرد: ایجاد کمپ‌های متعدد توسط شهرداری‌ها در مسیر مسافران و زائران طی ایام نوروز در دستور کار قرار گیرد و در آن‌ها باهدف کاهش هزینه سفر، خدمات حداقلی به مردم ارائه شود.