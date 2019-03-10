مجمع کشتی بدنبال بهترین گزینه ریاست/ در انتظار برنامه کاندیداها

ابراهیم جوادی در واکنش به ثبت نام امیررضا خادم به عنوان نخستین کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی به خبرنگار مهر گفت: هنوز برای هر اظهار نظری در خصوص کاندیداهای ریاست فدراسیون زود است و باید تا پایان مهلت ثبت نام صبر کنیم و منتظر برنامه این نفرات باشیم. اعضای مجمع عمومی هم بدون هیچ برخورد سلیقه‌ای به دنبال بهترین گزینه ریاست هستند که طبیعتاً این موضوع ارتباط مستقیم با برنامه‌های آن افراد دارد.

وی در خصوص اینکه کدام یک از گزینه‌های مطرح شده در روزهای اخیر، شانس بیشتری برای ریاست دارند گفت: به عنوان یکی از پیشکسوتان کشتی که در امور اجرایی فدراسیون هم فعالیت داشتم معتقدم رئیس فدراسیون باید توان مدیریتی و تجربه کافی در این عرصه را داشته باشد. اعضای مجمع هم به خوبی به این مساله واقفند و به خیر و صلاح کشتی می‌اندیشند. نام و بزرگی و افتخارات افراد به اندازه خود دارای ارزش و اعتبار است اما مدیریت در کشتی نیاز به فاکتورهای مهم دیگری هم دارد که از دید اعضای مجمع به عنوان دارندگان حق رأی، دور نخواهد ماند.

دارنده مدال برنز بازی‌های المپیک ۱۹۷۲ مونیخ ادامه داد: تجربه نشان داده کشتی ایران به رغم فراز و فرودهای فراوان، همیشه سر پا ایستاده و در میادین بزرگ خوش درخشیده است. البته دوران اوج این ورزش افتخارآفرین همواره به روزهایی مربوط می‌شود که کشتی توسط مدیران بزرگ و توانمندی هدایت می‌شدند و موفقیت‌های آن دوران به هیچ وجه مقطعی و اتفاقی نبود.

جوادی در پایان به نتایج آزادکاران اعزامی به جام دانکلوف نیز اشاره کرد و گفت: چهار نماینده اعزامی به بلغارستان توانستند با سه مدال به ایران بازگردند. هر چند این تورنمنت جزو میادین بسیار سخت و بزرگ کشتی بود و مدعیان زیادی در آن حضور داشتند، اما موفقیت آزادکاران ما را نمی‌توان به معنای پیشرفت صددرصدی و حرکت رو به جلو تلقی کرد. ما هنوز برای روزهای سخت پیش رو، کارهای زیادی داریم و باید به یاد داشته باشیم میادین جهانی و المپیک بعدی متعلق به جوانان کنونی است. ما ضمن احترام به آزادکاران باتجربه و قدیمی باید به جوانان هم نگاه ویژه ای داشته باشیم و این نیروی جوان را مهیای آینده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام وزارت ورزش و جوانان ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی از صبح روز ۱۵ اسفندماه آغاز شده که به مدت ۱۰ روز کاری تا پایان وقت اداری روز ۲۸ اسفندماه ادامه دارد. امیررضا خادم نخستین کاندیدایی بود که در نخستین روز مهلت مقرر برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون ثبت نام کرد. علیرضا دبیر، علیرضا حیدری، مجید خدایی و عباس جدیدی هم از چهره‌های هستند که آمادگی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرده‌اند اما هنوز بطور رسمی وارد گود نشده‌اند.

از حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی هم به عنوان گزینه‌های حضور در مجمع عمومی یاد می‌شد که گویا وی نیز طی روزهای اخیر، عدم تمایل خود را برای کاندیداتوری اعلام کرده است.