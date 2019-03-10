انطباق تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی با بیانیه «گام دوم انقلاب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی در جمع رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ضمن تشریح اصول بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری از انطباق بسته‌های تحول و نوآوری با این اصول سخن گفت و به بیان دستاوردهای بسته‌های تحول و اقداماتی که دانشگاه‌های علوم پزشکی لازم است در این راستا انجام دهند پرداخت.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری گفت: این بیانیه ضمن بیان شرایط کشور به جهت‌گیری جدیدی برای آینده اشاره می‌کند.‌

لاریجانی با بیان اینکه ما در روش شناسی برنامه‌ریزی کلان با دکترین، اصول و دستورالعمل‌ها روبرو هستیم، گفت: قانون اساسی کشور دکترین کشور و بیانیه گام دوم انقلاب در کنار سایر اسناد مثل سند چشم‌انداز، وصیت نامه امام خمینی (ره) و … از اصولی است که ما را به این دکترین نزدیک می‌کند و در کنار آن شیوه‌های اجرایی هم می‌توان طراحی کرد.

وی خاطرنشان کرد: هر یک از سطوحی که ذکر شد باید در جایگاه خود به طور جدی پیگیری شود. ‏ نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع نظام سلامت و … از ابزارهای اجرایی برای دستیابی به اصول و دکترین کشور است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در ذیل قانون اساسی برنامه‌های متعددی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ وجود دارد و بیانیه گام دوم نیز نگاهی بلند مدت را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه این سند نقشه راه ارکان کشور است اظهار داشت: لازم است تحلیل محتوایی این سند صورت گیرد که این کار در حوزه معاونت آموزشی انجام شده است.‌

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی ادامه داد: در تحلیل محتوایی بیانیه ۱۰۷ گزاره در ارتباط با حوزه‌ها و نهادهای علمی استخراج شد، که ۴۴ گزاره مرتبط با نظام سلامت و ۱۴ گذاره مرتبط با دانش و فناوری است. سه مقوله در بین این گزاره‌ها مورد تاکید قرار گرفته از جمله نیل به مرجعیت علمی و ارتقای عزت ملی، توجه به علم نافع و در خدمت جامعه، عدالت در دسترسی و رفع محرومیت.

وی با تاکید بر اینکه ما اگر بخواهیم راه آینده را درست ترسیم کنیم باید چالش‌های آینده را ببینیم و تحلیل درستی از وضعیت موجود داشته باشیم و با نگاه نقادانه وضعیت خود را رصد کنیم، اظهار داشت: در بیانیه گام دوم به این موارد توجه شده است.

لاریجانی با شرح آنچه طی ۴۰ سال گذشته در حوزه علوم پزشکی رخ داده گفت: در این ۴۰ سال تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی، تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی رشد گسترده‌ای داشته و رشد خوبی در آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی و توسعه اعضای هیئت علمی علوم پزشکی داشته‌ایم که منجر به توسعه علمی علوم پزشکی شده است.

وی گفت: در پژوهش طی چند سال گذشته در تولیدات علمی برای اولین بار رتبه‌ای بهتر از کشور ترکیه به دست آوردیم. رتبه بالایی در برخی شاخص‌های علمی داریم و در بین کشورهای اسلامی رتبه اول انتشارات علمی را داریم و در تولید مقالات علوم پزشکی طی چند سال گذشته رشد نسبتاً سریعی را داشته‌ایم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به برخی گزارش‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: رشد خوبی در تولیدات علمی داشته‌ایم و لازم است توجه شود در کنار حفظ رشد کمی به رشد کیفی در حوزه علوم پزشکی توجه بیشتری شود.

وی اظهار داشت: در ترجمان بیانیه راهبردی مقام معظم رهبری باید به چند هدف در نظر گرفته در آن از جمله مرجعیت علمی، جهاد علمی و عدالت توجه کنیم.‌

لاریجانی ادامه داد: حرکتی که در بحث تحول آموزش علوم پزشکی صورت گرفته با مباحث و اهداف بیانیه متناسب است. توسعه نیروی انسانی بحث مهمی است و آموزش نیروی انسانی تا به عرصه ارائه خدمت برسد فرایندی طولانی است. اهداف هزاره سوم نیز برخی مرتبط با نیروی انسانی است.

وی با اشاره به دلایل لزوم تحول در آموزش علوم پزشکی یادآور شد: در سال‌های اخیر تحولات زیادی در نظام ارائه خدمات و بار بیماری‌ها رخ داده و فناوری‌های جدید و تغییر اقلیمی چهره نظام‌های سلامت را تغییر داده است. از طرفی مسائل مرتبط با آموزش پزشکی تغییر کرده، جهانی شدن آموزش، گسترش دانشکده‌های پزشکی در کشورهای در حال توسعه، مباحث اقتصادی آموزش عالی و اعتباربخشی مسائلی است که مطرح شده است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: مسائل فرهنگی و اجتماعی مثل سالمندی، سواد فناوری جامعه، ارتقای توانمندی‌های خود مراقبتی هم از مسائلی است که باید در آموزش پزشکی مدنظر قرار گیرد. اینها نشان می‌دهد که ما باید به صورت مداوم برنامه‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی را بازبینی کنیم. این کاری است که در وزارت بهداشت در حال انجام است.

وی به سه محور اساسی بیانیه رهبری از جمله نیل به مرجعیت علمی و ارتقای عزت ملی، توجه به علم نافع و در خدمت جامعه، عدالت در دسترسی و رفع محرومیت اشاره و خاطرنشان کرد: اگر به بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که راه اشتباهی نرفته‌ایم و اهدافی که رصد می‌کنیم جهت‌گیری در این مباحث است.

لاریجانی با اشاره به انطباق بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با اصول بیانیه گام دوم گفت: این بیانیه نگاهی بلندمدت دارد و ما برای حرکت بلند مدت در این مسیر باید اهدافمان را به صورت مداوم بازبینی کنیم.

وی گفت: بسته‌های آینده نگاری و مرجعیت علمی، حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و توسعه بین‌المللی سازی آموزش علوم پزشکی در راستای اصل نیل به مرجعیت علمی و ارتقای عزت ملی است. برای نیل به مرجعیت علمی لازم است با حفظ مصالح کشور با نهادهای علمی جهان در ارتباط باشیم و توانمندی‌های کشور را در جهان نمایش دهیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بسته توسعه آموزش پاسخگو، بسته توسعه هدفمند برنامه‌های علمی، بسته اعتباربخشی و بسته توسعه اخلاق در راستای علم نافع و در خدمت نیاز جامعه است.

وی با بیان اینکه مأموریت گرایی و آمایش سرزمینی یکی از مهمترین تحولات آموزش عالی است و اگر به درستی اجرا شود اثر چشمگیری در بلند مدت در آموزش عالی خواهد داشت، گفت: بسته مجازی سازی آموزش پزشکی را دگرگون می‌کند و کارهایی که در دانشگاه‌های بزرگ انجام می‌شود در سایر دانشگاه‌ها قابل مشاهده است و این پایه‌های آموزش پزشکی را ارتقا می‌دهد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: بسته آمایش سرزمینی، بسته توسعه آموزش مجازی، بسته توسعه زیرساخت‌ها و بسته ارتقای آزمون‌ها در جهت اصل عدالت در دسترسی و رفع محرومیت است که در بیانیه گام دوم ذکر شده است.

وی با اشاره به تأکیدی که در بیانیه مقام معظم رهبری بر توجه به جوانان شده گفت: لازم است در دانشگاه‌ها برای قشر دانشجو و استعدادهای درخشان برنامه‌ریزی ویژه‌ای شود چرا که این جوانان مدیران آینده نظام سلامت هستند.