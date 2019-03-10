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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

در جلسه شورای شهر انجام شد؛

اخطار نظری به حناچی برای انتصابات سازمان ورزش شهرداری تهران

اخطار نظری به حناچی برای انتصابات سازمان ورزش شهرداری تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به بی ثباتی در انتصابات سازمان ورزش شهرداری تهران به حناچی اخطار داد و گفت: در صورت عدم توجه نسبت به انتصابات درباره صلاحیت شهردار تصمیم گیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در تذکر پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران نسبت به انتصاب سرپرست جدید سازمان ورزش شهرداری تهران به شهردار تذکر داد و گفت: در یک سال گذشته شاهد انتصاب چندین سرپرست در این سازمان بودیم. این برآیند اوج بی ثباتی در بدنه سازمان به دلیل اعمال سلیقه‌های مختلف در انتصابات است، اینکه دو سرپرست در چهار ماه گذشته که آقای حناچی شهردار شده‌اند نشان از سوءمدیریت او در گزینش افراد است.

وی ادامه داد: سرپرست جدید سنخیتی با سازمان ندارد لذا در مورد انتصابات افراد به شهردار تهران تذکر می‌دهم تا در صورت عدم توجه نسبت به انتصابات صلاحیت خود ایشان در صحن شورا تصمیم گیری شود.

کد مطلب 4563941

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