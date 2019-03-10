پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (یکشنبه) و همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس از مسجد پیامبر اعظم (ص) در خیابان شریعتی توسط مردم تهران تشییع و در محل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به خاک سپرده شد.

گفتنی است، این شهدا یادگار دوران دفاع مقدس هستند که یکی از آنها ۱۵ ساله و در عملیات محرم، منطقه شرهانی به فیض شهادت رسیده و دیگری ۲۸ ساله و در عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

در مسیر بدرقه پیکر این شهدای گمنام جمعی از فرماندهان ارتش، سپاه، کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و خانواده‌های شهدا حضور داشتند.

در طول مسیر، بدرقه‌کنندگان پیکر شهدا با سردادن شعار لبیک یا حسین و لبیک یا زینب و سینه زنی به عزاداری در سالروز شهادت امام هادی (ع) پرداختند.

در این مراسم حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران، سردار قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر نجفی‌پور و جمع از مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند.