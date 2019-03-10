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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

صبح امروز؛

پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع شد

پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع شد

پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز توسط مردم تهران تشییع و در محل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (یکشنبه) و همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس از مسجد پیامبر اعظم (ص) در خیابان شریعتی توسط مردم تهران تشییع و در محل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به خاک سپرده شد.

گفتنی است، این شهدا یادگار دوران دفاع مقدس هستند که یکی از آنها ۱۵ ساله و در عملیات محرم، منطقه شرهانی به فیض شهادت رسیده و دیگری ۲۸ ساله و در عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

در مسیر بدرقه پیکر این شهدای گمنام جمعی از فرماندهان ارتش، سپاه، کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و خانواده‌های شهدا حضور داشتند.

در طول مسیر، بدرقه‌کنندگان پیکر شهدا با سردادن شعار لبیک یا حسین و لبیک یا زینب و سینه زنی به عزاداری در سالروز شهادت امام هادی (ع) پرداختند.

در این مراسم حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران، سردار قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر نجفی‌پور و جمع از مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند.

کد مطلب 4563943
هادی رضایی

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