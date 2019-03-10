به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری که در محل جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد، اظهار کرد: انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه تفاوتی‌هایی با دوره قبلی دارد. برای اولین بار است که از درون قوه قضائیه شخصی به عنوان رئیس دستگاه قضا انتخاب می‌شود که تمامی طول مدیریتی خود را در قوه قضائیه گذرانده است.

وی همچنین افزود: رهبری در حکم انتصاب آقای رئیسی موضوع اولویت برخورد با مفسدان در درون قوه و راه حل‌هایی برای پیشگیری از جرم در دوره جدید را مورد تاکید قرار دادند. انشاالله رئیس جدید قوه قضائیه نیز به این توصیه‌های مهم رهبری توجه ویژه خواهند داشت. قوه قضائیه پیشانی نظام است و باید مأمن مظلومین باشد و در برابر مجرمین سریع و شدید برخورد کند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین افزود: موضوع مهم دیگر بحث تصویب بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی است. دولت و مجلس در هفته‌های اخیر برای نهایی کردن بودجه زحمات فراوانی کشیدند و امروز نیز ایرادات شورای نگهبان توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و رفع شد. بودجه سال آینده بسیار سخت است و ممکن است منابع پیش بینی شده در این بودجه محقق نشود. همه باید تمام تلاش خود را برای مدیریت اقتصاد کشور بکنند.

وی همچنین افزود: یکی از مطالبات رهبر انقلاب از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه است و امیدواریم در ماه‌های آینده عزمی جدی برای اصلاح این ساختار در نظر گرفته شود تا در سال‌های بعد مشکلات امسال را نداشته باشیم.

باهنر در پاسخ به سوالی درباره شورای وحدت اصولگرایان گفت: من در رابطه با این سوال بارها گفته‌ام که در غیبت دو سه حزب فراگیر این مشکلات را در ماه‌های باقی مانده به انتخابات داریم، یعنی بیشتر توان خود را صرف وحدت درون جناحی می‌کنیم و دیگر برای رقابت با جریان مقابل توان نمی‌گذاریم. امروز رقابت‌ها «جبهه‌محور» شده است و تعریف حقوقی مشخصی ندارد.

وی همچنین اظهار داشت: شورای وحدت اصولگرایان دنباله همان جریان وحدت دوره‌های قبل است. این شورا در دوره‌های قبلی با نام‌هایی چون جبهه مردمی و شورای هماهنگی جریان انقلاب فعالیت می‌کرد. تلاش بر این است که همه گروه‌های قبلی در این شورا حضور یابند و گروه‌های دیگر هم اضافه شوند. درباره ریاست این شورا هم سخنگوی آن باید صحبت کند و اگر خود صلاح ببیند جزئیات را بیان خواهد کرد.

باهنر همچنین گفت: ما زیرمجموعه جریان اصولگرایی هستیم و جبهه پیروان و جامعه مهندسین قصد ارائه لیست مستقل برای انتخابات را ندارند. تلاش ما این است که به تفاهم با تمامی گروه‌های سیاسی اصولگرا برسیم که البته به دلیل وجود نگاه‌های مختلف در جریان اصولگرایی کار دشواری است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین با اشاره به جوان‌گرایی در جریان اصولگرا خاطرنشان کرد: در دوره گذشته که لیستی واحد از سوی اصولگرایان ارائه شد در مجموع رگه‌هایی از جوان‌گرایی در آن وجود داشت. در بحث جوان‌گرایی متأسفانه همواره دچار افراط و تفریط می‌شویم. زمانی قدیمی‌ها به هیچ عنوان کنار نمی‌رفتند و امروز هم برخی در استفاده از جوانان افراط می‌کند. تربیت نیروهای جوان باید در فرآیندی اتفاق بیفتد.

باهنر همچنین درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات گفت: در برخی کشورها انتخابات تناسبی است. این نوع رویکرد نیز در اصلاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است و شاید به تصویب نمایندگان هم برسد. البته هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته نشده است.

وی همچنین اظهار داشت: ما در مجلس هشتم مانیفستی تحت عنوان بایدها و نبایدهای اصولگرایی تدوین کردیم. این مانیفست دنبال شد ولی پشتوانه حزبی نداشت و در مرکزیت حزبی به تصویب نرسید. اصولگرایان برای انتخابات مجلس بعدی مواضع خود را اعلام می‌کنند اما نباید انتظار داشت که همه آن را بپذیرند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه جریان اصولگرایی امروز با نام نیروهای انقلاب کار می‌کند، گفت: جریان انقلابی به این معنا نیست که مابقی ضدانقلاب هستند بلکه نشانه حساسیت بر روی شعارها و اصول انقلاب است.

باهنر در ادامه گفت: معمولاً صحنه تبلیغات انتخابات بیشتر از اینکه یک صحنه متفکرانه باشد، هیجانی است و وضعیتی است که هرکس بتواند رقیبش را از صحنه خارج کند، پیروز است. انتخابات نباید صرفاً هیجانی باشد بلکه برنامه‌های عملیاتی مهم‌تر هستند. ما تلاش می‌کنیم تا مخاطبین علاقه‌مند، برنامه‌های ما را ببینند. باید عالمانه و مدبرانه این برنامه‌ها را بنویسیم. برخی اعضای جامعه اسلامی مهندسین در مجلس حضور دارند و در کمیته‌های هفتگانه جامعه اسلامی در حال بررسی شرایط هستیم.

وی در ادامه با اشاره به بحث و بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: پالرمو و CFT تصمیمات حساسی است و مجمع بحث‌های گسترده و سنگینی کرده است ولی صرف دو سه جلسه نتوانسته‌ایم به تصمیم برسیم. باید ببینیم وعده‌های اروپایی‌ها چه میزان محقق خواهد شد و آنها درباره جبران کار غلط آمریکا چه می‌کنند.