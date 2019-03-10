فوت یک نفر در تصادف خودرو در جاده گناوه - دیلم

ولی سیفی مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی برخورد سمند با کامیونت و آتش سوزی در خودرو سمند در محور گناوه- دیلم یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: برخورد خودروی سمند و کامیون در ساعت دو و ۲۵ دقیقه بامداد یکشنبه در محور گناوه و دیلم روبروی بینک رخ داد.

وی گفت: در پی وقوع این حادثه خودرو سمند دچار آتش سوزی شد.

سیفی بیان کرد: متأسفانه در این حادثه راننده خودروی سمند در آتش سوخت و جان خود را از دست داد.

وی گفت: دیگر سرنشین خودرو سمند که قبل از رسیدن نیروهای امدادی توسط مردم بیرون کشیده بود و دچار سوختگی ۹۰ درصد شد که به مراکز درمانی انتقال یافت.