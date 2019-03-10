درگیری های قومی در میانمار ۹ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس میانمار امروز یکشنبه اعلام کرد در پی بالا گرفتن مجدد تنش‌های مذهبی و قومیتی در این کشور، در جریان حمله یک گروه شبه‌نظامی ۹ مأمور پلیس در استان راخین کشته شدند.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد حمله صبح امروز در راخین منتشر نشده است.

درگیری‌های مذهبی در سال ۲۰۱۷ میلادی در این کشور آسیایی موجب شد تا ۷۴۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش فرار کنند.

در همین رابطه گروهی از ژنرال‌ها و مقام‌های عالی رتبه میانماری از سوی کارشناسان سازمان ملل به نسل‌کشی متهم شده‌اند.