۱۲۵۰۰ میلیارد برای اجرای قانون جامع معلولان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در جلسه شورای عالی رفاه که صبح امروز برگزار شد در مورد قانون جامع حمایت از معلولان گفت: متأسفانه هیچ دستگاهی تاکنون پاسخ فعالیت‌های خود را به بهزیستی در مورد اجرایی شدن قانون جامع معلولان ارائه نکرده و فقط صدا و سیما پاسخ مکتوب داده است.

وی همچنین در مورد ستاد مناسب سازی معابر و اماکن معلولان گفت: از سال ۹۳ تاکنون ۳ جلسه ستاد برگزار شده و در این هفته نیز یک جلسه برگزار خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی در ارتباط با دستگاه‌های مسئول، ۳۳ مورد احصاء شده که در قالب ۳۳ موضوع در مورد مناسب سازی، راهکار و دستورالعمل تدوین شده است و در تدوین آئین نامه نظر همه دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

قبادی دانا گفت: در حال حاضر این آئین نامه در کمیسیون دولت در انتظار تصویب است که امیدواریم زودتر انجام شود.

وی با اشاره به اینکه برای قانون جامع حمایت از معلولان ۱۲,۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است، گفت: ۳۴ عنوان فعالیت در این قانون دیده شده و همچنین ضمانت اجرایی خوبی نیز برای پیگیری قانون جامع حمایت از معلولان پیش بینی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات در قانون مشخص شده‌اند که برای اطلاع رسانی اجرای قانون جامع حمایت از معلولان به ما کمک کنند.

قبادی دانا با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۱۵ هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، گفت: ۸۰۰ هزار نفر این افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند و ۲۵ هزار نفر حق پرستاری و ۴۰ هزار نفر نیز حقوق دریافت می‌کنند.