دفترچه های بیمه اعتبار خود را از دست داده است

دکتر محمد باقر هوشنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورتی که در صحن علنی مجلس نمایندگان فکر اساسی برای سرانه درمان نکنند در سالهای آینده با بحران جدی در امر درمان مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر گفته می شود 60 درصد هزینه های درمانی از سوی مردم و 40 درصد از سوی دولت تامین می شود در حالی که واقعیت این است که با هزینه های جانبی مردم مجبورند 80 درصد دریافت خدمات درمانی را هزینه کنند و این امر فشار بالایی بر مردم وارد کرده است.

هوشنگی گفت: مسئولان به این باور نرسیده اند که اگر بخش درمان یک جامعه با مشکل مواجه شود تاثیرات آن حتی از مسائل اقتصادی و مسکن نیز که یکی از معضلات جدی اغلب مردم محسوب می شود ، بسیار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: به طور حتم درمان و بیمه یکی از معضلات جدی مردم در آینده ای نه چندان دور خواهد بود و این وضعیت در صورتی که فکر اساسی برای آن اندیشیده نشود ، بحرانی تر خواهد شد.

این کارشناس امور بیمه و درمان خاطر نشان کرد: نظام بیمه ای با هدف مساعدت مردم در دریافت خدمات درمانی طراحی شده اما تا کنون خدمات ان نتوانسته رضایت مردم را جلب کند.