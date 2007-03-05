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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دفترچه های بیمه اعتبار خود را از دست داده است

دفترچه های بیمه اعتبار خود را از دست داده است

یک کارشناس در امور بیمه و درمان معتقد است ، عدم توجه به بخش درمان و بیمه علاوه بر اینکه باعث شده مردم به هنگام دریافت خدمات درمانی با مشکلات عدیده ای مواجه شوند ، منجر به از بین رفتن اعتبار دفترچه بیمه نیز شده است.

دکتر محمد باقر هوشنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورتی که در صحن علنی مجلس نمایندگان فکر اساسی برای سرانه درمان نکنند در سالهای آینده با بحران جدی در امر درمان مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر گفته می شود 60 درصد هزینه های درمانی از سوی مردم و 40 درصد از سوی دولت تامین می شود در حالی که واقعیت این است که با هزینه های جانبی مردم مجبورند 80 درصد دریافت خدمات درمانی را هزینه کنند و این امر فشار بالایی بر مردم وارد کرده است.

هوشنگی گفت: مسئولان به این باور نرسیده اند که اگر بخش درمان یک جامعه با مشکل مواجه شود تاثیرات آن حتی از مسائل اقتصادی و مسکن نیز که یکی از معضلات جدی اغلب مردم محسوب می شود ، بسیار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: به طور حتم درمان و بیمه یکی از معضلات جدی مردم در آینده ای نه چندان دور خواهد بود و این وضعیت در صورتی که فکر اساسی برای آن اندیشیده نشود ، بحرانی تر خواهد شد.

این کارشناس امور بیمه و درمان خاطر نشان کرد: نظام بیمه ای با هدف مساعدت مردم در دریافت خدمات درمانی طراحی شده اما تا کنون خدمات ان نتوانسته رضایت مردم را جلب کند.

کد مطلب 456397

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