  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد:

نجات مادر باردار توسط نیروهای امدادی هلال احمر خراسان‌جنوبی

نجات مادر باردار توسط نیروهای امدادی هلال احمر خراسان‌جنوبی

بیرجند- مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: نیروهای امدادی هلال احمر در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۲ مورد حادثه امداد رسانی و یک مادر باردار را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی، محمد رحیم شهریاری اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته نیروهای امدادی هلال احمر به محل ۲۲ مورد حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: با بیان اینکه بیشتر حوادث سیل و آبگرفتگی بوده است، افزود: در این حوادث ۶۱ نفر توسط نیروهای امدادی هلال احمر نجات یافتند.

شهریار با اشاره به اینکه اکثر حوادث در شهرستان‌های خوسف و قاین رخ داده است، بیان کرد: برای پوشش این حوادث ۷۱ نفر در قالب ۲۳ تیم به محل حوادث اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه یک مورد از حوادث شب گذشته گرفتار شدن یک دستگاه تریلی در مسیر سیلاب بوده است، گفت: این خودرو چهار نفر سرنشین داشته که یک نفر از سرنشینان مادر باردار بوده و توسط نیروهای پایگاه امداد و نجات بین شهری ماژان به مرکز درمانی خوسف انتقال یافته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی با اشاره به نامساعد بودن شرایط جوی از هموطنان خواست که از مسافرت‌های غیر ضروری خودداری و یا در صورت لزوم وسایل ایمنی لازم با خود به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4563971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها