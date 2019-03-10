به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی، محمد رحیم شهریاری اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته نیروهای امدادی هلال احمر به محل ۲۲ مورد حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: با بیان اینکه بیشتر حوادث سیل و آبگرفتگی بوده است، افزود: در این حوادث ۶۱ نفر توسط نیروهای امدادی هلال احمر نجات یافتند.

شهریار با اشاره به اینکه اکثر حوادث در شهرستان‌های خوسف و قاین رخ داده است، بیان کرد: برای پوشش این حوادث ۷۱ نفر در قالب ۲۳ تیم به محل حوادث اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه یک مورد از حوادث شب گذشته گرفتار شدن یک دستگاه تریلی در مسیر سیلاب بوده است، گفت: این خودرو چهار نفر سرنشین داشته که یک نفر از سرنشینان مادر باردار بوده و توسط نیروهای پایگاه امداد و نجات بین شهری ماژان به مرکز درمانی خوسف انتقال یافته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان‌جنوبی با اشاره به نامساعد بودن شرایط جوی از هموطنان خواست که از مسافرت‌های غیر ضروری خودداری و یا در صورت لزوم وسایل ایمنی لازم با خود به همراه داشته باشند.