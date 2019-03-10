دردسرهای یک «نوزاد داعشی» برای وزیر کشور انگلیس

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پس از اعلام مرگ نوزاد ۲۰ روزه «شمیمه بیگم» دختر انگلیسی که در ۱۵ سالگی از لندن به سوریه رفت و به عروس داعش شهرت یافت، انتقادها از «ساجد جاوید» وزیر کشور انگلیس بالا گرفته است.

شمیمه بگیم، دختر جوان انگلیسی که چندی پیش موضوع لغو شهروندی و ممنوعیت بازگشتش به این کشور خبرساز شد نوزاد خود را دو روز پیش بر اثر سینه‌پهلو از دست داد و انتشار این خبر واکنش‌های فراوانی به همراه داشته است.

در حالی که سخنگوی دولت انگلیس می‌گوید مرگ هر کودک، یک تراژدی است اما تاکید کرده است: ما قویاً و به کرات نسبت به سفر به سوریه و جذب گروه‌های تروریستی شدن هشدار داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم که شهروندان را از رفتن به مناطق جنگی بر حذر داریم.

اما همزمان خانواده شمیمه بگیم می‌گویند دولت انگلیس در حفاظت از جان نوزاد که شهروند بریتانیا بود کوتاهی کرده است.

از آنجا که «جراح»، نوزاد پسر بیگم پیش از تصمیم وزارت کشور برای لغو پاسپورت و شهروندی مادرش متولد شده بود او یک بریتانیایی محسوب می‌شد.

در همین حال، حزب کارگر انگلیس هم تصمیم وزارت کشور برای لغو شهروندی شمیمه بیگم را بی‌رحمانه و غیرانسانی ارزیابی کرده است.

بنابر گواهی فوتی که روز جمعه برای نوزاد پسر شمیمه بیگم صادر شده علت مرگ سینه‌پهلو اعلام شده است. شمیمه بیگم چهار سال پیش و هنگامی که یک نوجوان ۱۵ ساله بود به همراه دو دختر دبیرستانی دیگر لندن را ترک و از طریق ترکیه به سوریه رفت تا به داعش بپیوندد.

او از چند هفته پیش که به اردوگاه پناهجویان منتقل شده بود خواستار بازگشت به انگلیس شده بود اما وزارت خارجه این کشور با رد این درخواست اعلام کرد شهروندی بریتانیایی او لغو شده است.

«یاگو ریدجیک» همسر شمیمه که یک افراطی هلندی عضو داعش است در زندانی در نزدیکی اردوگاه محل اقامت شمیمه حضور دارد.