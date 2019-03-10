اعتکاف در پرورش و سازندگی جوانان بسیار مؤثر است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام محمدرضا رحمانی یکشنبه صبح در جلسه برنامه ریزی مراسم معنوی اعتکاف در محل اداره تبلیغات اسلامی گناباد اظهار کرد: انسان باید فرصتی داشته باشد تا از زندگی عادی فاصله بگیرد و اعتکاف این فرصت را برای انسان فراهم می‌کند.

وی افزود: زندگی باید همراه با تفکر باشد و همچنان که ماه رجب مقدمه ماه شعبان و رمضان است، اعتکاف ایجاد آمادگی برای یک تصمیم درست است و هدف از اعتکاف خلوت و عادت‌زدایی است، وقتی عزم کسی جزم شود عادت زدایی می‌کند و فرصتی برای تفکر فراهم می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد ادامه داد: اعتکاف در پرورش و سازندگی انسان به‌ویژه جوان‌ها بسیار مؤثر است و بسیاری از مسائل معنوی را می‌توان در اعتکاف تجربه کرد و بر اثر همین تجربه‌های ارزشمند است که می‌توان پس از حضور در این مراسم معنوی، تغییرات خوبی را در جوان‌ها مشاهده کرد.

وی گفت: اگر انسان می‌خواهد به جایی برسد باید در صراط مستقیم باشد، باید عبودیت و بندگی خدا را در بین معتکفین تقویت کنیم و تکالیف خدا را به نحو احسن انجام دهیم. مراقب باشیم اعتکاف از بستر خود خارج نشود، زیرا عبادت‌ها باید در چارچوب بندگی انجام شود.

رحمانی تاکید کرد: اعتکاف به‌عنوان فرصتی برای فارغ‌شدن از غوغاهای بیرون است و فرصت مناسبی برای توجه به درون و اندیشیدن درباره فطرت، معنویت، خلقت و آخرت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد تصریح کرد: لزوم برنامه‌ریزی و برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف بسیار مورد اهمیت است و مراسم معنوی اعتکاف فرصت خوبی برای جوان‌ها است تا با پیدا کردن و انس‌گرفتن با دوستان صالح و شایسته جدید، از اثرات این دوستی‌ها برای سازندگی روحی و معنوی خود در زندگی آینده بهره بگیرند.

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