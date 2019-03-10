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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد:

اعتکاف در پرورش و سازندگی جوانان بسیار مؤثر است

اعتکاف در پرورش و سازندگی جوانان بسیار مؤثر است

گناباد - رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: اعتکاف در پرورش و سازندگی جوان‌ها بسیار مؤثر است و بسیاری از مسائل معنوی را می‌توان در اعتکاف تجربه کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام محمدرضا رحمانی یکشنبه صبح در جلسه برنامه ریزی مراسم معنوی اعتکاف در محل اداره تبلیغات اسلامی گناباد اظهار کرد: انسان باید فرصتی داشته باشد تا از زندگی عادی فاصله بگیرد و اعتکاف این فرصت را برای انسان فراهم می‌کند.

وی افزود: زندگی باید همراه با تفکر باشد و همچنان که ماه رجب مقدمه ماه شعبان و رمضان است، اعتکاف ایجاد آمادگی برای یک تصمیم درست است و هدف از اعتکاف خلوت و عادت‌زدایی است، وقتی عزم کسی جزم شود عادت زدایی می‌کند و فرصتی برای تفکر فراهم می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد ادامه داد: اعتکاف در پرورش و سازندگی انسان به‌ویژه جوان‌ها بسیار مؤثر است و بسیاری از مسائل معنوی را می‌توان در اعتکاف تجربه کرد و بر اثر همین تجربه‌های ارزشمند است که می‌توان پس از حضور در این مراسم معنوی، تغییرات خوبی را در جوان‌ها مشاهده کرد.

وی گفت: اگر انسان می‌خواهد به جایی برسد باید در صراط مستقیم باشد، باید عبودیت و بندگی خدا را در بین معتکفین تقویت کنیم و تکالیف خدا را به نحو احسن انجام دهیم. مراقب باشیم اعتکاف از بستر خود خارج نشود، زیرا عبادت‌ها باید در چارچوب بندگی انجام شود.

رحمانی تاکید کرد: اعتکاف به‌عنوان فرصتی برای فارغ‌شدن از غوغاهای بیرون است و فرصت مناسبی برای توجه به درون و اندیشیدن درباره فطرت، معنویت، خلقت و آخرت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد تصریح کرد: لزوم برنامه‌ریزی و برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف بسیار مورد اهمیت است و مراسم معنوی اعتکاف فرصت خوبی برای جوان‌ها است تا با پیدا کردن و انس‌گرفتن با دوستان صالح و شایسته جدید، از اثرات این دوستی‌ها برای سازندگی روحی و معنوی خود در زندگی آینده بهره بگیرند.

کد مطلب 4563977

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