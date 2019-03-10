پرداخت تسهیلات ارزی صادرات خدمات به عراق تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق ابلاغ شد.

در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: در بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۲۲۹ ت/‏۹۹۱۰۹‬ ه مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۱۳۹۶‬ عبارت «برای مدت یک سال» به عبارت «برای مدت دو سال» اصلاح می‌شود.

بر این اساس، مطابق با این ابلاغیه اعطای تسهیلات ارزی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق به دو سال افزایش یافت.