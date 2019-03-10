  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

پرداخت تسهیلات ارزی صادرات خدمات به عراق تمدید شد

پرداخت تسهیلات ارزی صادرات خدمات به عراق تمدید شد

دوره پرداخت تسهیلات ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق با مصوبه هیات وزیران افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق ابلاغ شد.

در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: در بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۲۲۹ ت/‏۹۹۱۰۹‬ ه مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۱۳۹۶‬ عبارت «برای مدت یک سال» به عبارت «برای مدت دو سال» اصلاح می‌شود.

بر این اساس، مطابق با این ابلاغیه اعطای تسهیلات ارزی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق به دو سال افزایش یافت.

کد مطلب 4563978
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها