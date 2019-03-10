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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران:

۱۸۰ هزار معلول در استان تهران تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

۱۸۰ هزار معلول در استان تهران تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

دماوند- مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران گفت: ۱۸۰ هزار معلول در استان تهران تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بیات‌نژاد شامگاه شنبه در مراسم گلریزان بهزیستی دماوند که در اردوگاه مصطفی خمینی شهرستان دماوند برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد افزایش ۳ و نیم برابری پرداخت مستمری هستیم اظهار داشت: این افزایش نیست مطلوب نیست و در بخش توانبخشی نیز در طول ۳ سال اخیر با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده‌ایم که اگر خیّرین نبودند قطعاً در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

بیات نژاد گفت: در حال حاضر با شرایط خاصی روبه‌رو هستیم ولی مردم هم در پیروزی انقلاب اسلامی و هم در طول ۸ سال جنگ تحمیلی علی‌رغم همه سختی‌ها انسجام و وحدت خود را نشان دادند و احساس مسئولیت داشتند و اگر در حال حاضر مشکلی برای مردم به وجود آمده مسئول مستقیم آن مسئولین هستند.

وی با اشاره به اینکه با وجود مشکلاتی که در سازمان بهزیستی وجود دارد اما حضور خیّرین بخش بزرگی از این چالش‌ها را برطرف کرده است افزود: در ۱۰ ماه گذشته در بسیاری از مسائل اگر حضور افراد نیک و خیّر نبود در بسیاری از کارها به مشکل بر می‌خوردیم.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران با بیان اینکه ۱۶ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان تهران قرار دارد گفت: بیش از ۱۸۰ هزار معلول در استان تهران تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و محرومیت و گرفتاری در حوزه عملکردی سازمان بهزیستی در شهرستان‌های مختلف و استان تهران قابل قیاس با هیچ استانی نیست.

کد مطلب 4563984

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