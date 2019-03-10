راهنمای ثبت شرکت و تخفیف ویژه عیدانه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طبق آمارها و گزارش‌های بدست آمده، کسانی که مؤسسه یا شرکت خود را ثبت کرده‌اند، در مسیر توسعه و پیشرفت موفق تر بوده و از مزایای بیشتری برخوردار می‌گردند. در این مقاله ابتدا با مفهوم شرکت آشنا می شویم و سپس انواع شرکتها را نام برده و راهنمای ثبت شرکت را ارائه می‌کنیم و در آخر ثبت دو نوع از شرکت‌هایی که در ایران بسیار پر طرفدار است را شرح می‌دهیم.

شرکت یعنی شریک شدن که از اجتماع حداقل ۲ نوع اشخاص حقیقی یا حقوقی برا انجام امور تجاری یا غیر تجاری با اهداف مشخص تشکیل می‌شود. طبق قانون تجارت ایران، ۷ نوع شرکت می‌توان ثبت کرد: ۱- ثبت شرکت مسئولیت محدود ۲- ثبت شرکت سهامی خاص ۳- مختلط سهامی ۴- مختلط غیر سهامی ۵- تعاونی ۶- تضامنی ۷- نسبی؛ که در ایران ۲ نوع اول محبوب تر است.

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاَ تجاری است که به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. این نوع شرکت بیشتر بین اعضای یک خانواده، افراد فامیل، دوستان و آشنایان تشکیل می‌شود که هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است و با حداقل دو عضو تأسیس می‌شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود

-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

- ارائه فرم تعیین نام با توجه به الویتشان و فیش واریزی

- ارائه مجوز در صورت لزوم

- مدارک هویتی کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار (درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)

- اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضا هیأت مدیره، مدیرعامل

- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره

- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

با توجه به ماده ۲ قانون تجارت شرکت سهامی‌خاص شرکتی است بازرگانی ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد، پس می‌توانیم بگوییم که شرکت سهامی خاص از دسته شرکت‌های تجاری نیز محسوب می‌شود. در شرکت سهامی خاص تمامی سرمایه از طریق سهامداران تأمین شده و در نهایت سرمایه در شرکت سهامی خاص به قطعات سهام تقسیم می‌شود که مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت مبلغ سهام بستگی دارد.

همچنین برای تأسیس این نوع شرکت باید دارای شرایطی همچون حداقل سه عضو، دو بازرس و حداقل سرمایه یک میلیون ریال که ۳۵ درصد از این سرمایه باید به بانک واریز شود، باشید. توجه نمائید که عنوان «‌شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

-ارائه فرم تعیین نام با توجه به الویتشان و فیش واریزی

-پرداخت حداقل ۳۵% از سرمایه و ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی

- ارائه مجوز در صورت لزوم

-مدارک هویتی سهامداران، مدیران و بازرسان

-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده

-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

راهنمای ثبت شرکت

به طور کلی روند ثبت شرکت را می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

۱- ابتدا شریک یا شرکای خود را انتخاب کنید.

۲- به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نمائید.

۳- سه الی پنج نام برای شرکت خود با اولویت انتخاب کنید.

۴- موضوع فعالیت شرکت را مشخص نمائید.

۵- میزان سرمایه اولیه را مشخص کنید.

۶- آدرس شرکت را مشخص کنید.

۷- سهم هر یک از شرکا را اعلام کنید.

۸- اساسنامه شرکت را تنظیم و ارائه دهید.

۹- منتظر چاپ آگهی در روزنامه رسمی شوید.

۱۰- در آخر برای گرفتن برخی مدارک حقوقی باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید.

متقاضیان ثبت شرکت می‌توانند یا خودشان اقدام کنند یا با وکیل این کار را انجام دهند. برای انجام این امور توسط خودتان باید ابتدا با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت با انتخاب گزینه تأسیس وارد سامانه شوید و تمامی اطلاعات درخواستی را بصورت دقیق تکمیل کنید، باید بدانید که تنظیم و تدوین اوراق اساسی شرکت اعم از تقاضانامه، اساسنامه، شرکتنامه و متن‌صورتجلسه است که باید بصورت کاملاً تخصصی انجام شود زیرا با کوچک‌ترین خطایی پرونده شما رد یا دچار نقص خواهد شد یا شرکت ثبت می‌شود ولی به علت اشتباه بودن بعدها عواقب بدی خواهد داشت، پس بهتر است که این مراحل توسط وکیل حقوقی با تجربه انجام شود.

مؤسسات حقوقی زیادی در این راستا وجود دارند که می‌توانند این کار را انجام دهند که یکی از برترین مؤسسات «تهران ثبت» است که با داشتن کادری مجرب متشکل از وکلای حقوقی برتر به انجام انواع خدمات ثبتی مانند ثبت شرکت در داخل و خارج از ایران، ثبت برند، استعلام برند، ثبت تغییرات شرکت، انحلال شرکت و سایر امور حقوقی می‌پردازد. همچنین این شرکت با داشتن اولین اپلیکیشن ثبتی، امکان درخواست و ارسال مدارک به صورت غیرحضوری را امکان پذیر کرده است شما می‌توانید با دانلود اپلیکیشن ثبت شرکت - تهران ثبت، امور ثبتی خود را در هر ساعت از شبانه روز پیگیری نمائید؛ همچنین با ارسال عدد ۵ به سامانه ۱۰۰۰۴۳۹۰۲۰۰۰ می‌توانید مشاوره رایگان دریافت کنید.