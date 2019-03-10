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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا؛

پیگیری اردوی مشترک فرنگی‌کاران امید و بزرگسال زیر نظر محمد بنا

پیگیری اردوی مشترک فرنگی‌کاران امید و بزرگسال زیر نظر محمد بنا

اردوی مشترک فرنگی‌کاران تیم های امید و بزرگسالان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا زیر نظر محمد بنا و همکارانش در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله چهارم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به صورت مشترک با حضور کشتی‌گیران منتخب زیر ۲۳ سال (امید) کشورمان در خانه کشتی تهران در حال برگزاری است. این تمرینات با حضور ۴۲ فرنگی کار بزرگسال و امید و کادرهای فنی آنها به صورت مشترک برگزار می‌شود که اعضای تیم زیر ۲۳ سال خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا (روزهای ۱ و ۲ فروردین ماه) در شهر اولان باتور کشور مغولستان آماده می‌کنند.

همچنین فرنگی کاران بزرگسال نیز تمرینات خود را زیر نظر محمد بنا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه در شهر شی‏آن چین برگزار می‌شود، پیگیری می‌کنند.

این مرحله از تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان از روز ۱۳ اسفندماه آغاز شده و تا روز ۲۶ اسفندماه ادامه خواهد داشت که فرنگی‌کاران مرحله پنجم اردوی خود را از روز ۶ فروردین ماه در خانه کشتی تهران آغاز می‌کنند.

فرنگی‌کاران منتخب اردوی بزرگسالان پس از مرحله پنجم، یک اردوی دیگر نیز تا زمان اعزام به رقابت‌های آسیایی چین برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 4563992

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