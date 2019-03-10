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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان:

۱۷۶ نخبه شاهد و ایثارگر در استان کرمان حضور دارند

۱۷۶ نخبه شاهد و ایثارگر در استان کرمان حضور دارند

کرمان - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان تعداد نخبگان شاهد و ایثار گر استان کرمان ۱۷۶ نفر است که از این تعداد ۴۸ نفر دکترای تخصصی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی سعدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در سال جاری کانال وصل خوبان، نوید شاهد، سایت ایثار در حوزه شهدا و خاطرات شهدا فعالیت‌های بسیار خوبی داشته‌اند.

وی گفت: در سال جاری ۲۸۹ نفر از فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران مشکل اشتغال آنها حل شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: در سال جاری حداقل ۱۳ هزار دیدار در کل استان با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان انجام شده است.

حسنی سعدی ادامه داد: در سال جاری به ۶۰ هزار و ۲۹۵ درخواست کتبی خانواده شهدا، ایثارگران و شهدا جواب داده شده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته بیشترین دیدار از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در سطح استان به ترتیب در شهرستان‌های کرمان، سیرجان و جیرفت انجام شده است و سپاه ثارالله و نیروی انتظامی بیشترین دیدار را با خانواده شهدا داشته‌اند.

حسنی سعدی بیان داشت: سال گذشته در جشنواره شهید رجایی استان در ارزیابی عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان دستگاه برتر انتخاب شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: در آذرماه سال جاری بنیاد شهید استان کرمان در سطح کشور در زمینه ساماندهی گلزار شهدا رتبه اول را کسب کرده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته ۸۹۰ نفر اعزام درمانی به خارج از استان، دو نوبت کمیسیون پزشکی با تعداد ۸۶۰ نفر، ۷۲۲ نفر حق مراقبت وصل شده، هزار و ۱۶۸ نفر پایش سلامت جانبازان انجام شده است.

حسنی سعدی تصریح کرد: همچنین دو هزار و ۲۹۰ نفر تجهیزات پزشکی تأمین شد و ۶۵ هزار و ۸۴۴ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش بیمه تکمیلی، ۲۵ هزار و ۸۰۳ نفر تحت پوشش بیمه سلامت و پایه قرار گرفته‌اند.

وی اظهار داشت: این کارها در مقابل شهدا ناچیز است و اکثر والدین شهدا به خاطر کهولت سن با مشکلات درمانی بسیار زیادی رو به رو هستند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: تعداد نخبگان شاهد و ایثار گر استان کرمان ۱۷۶ نفر است که از این تعداد ۴۸ نفر از این افراد دکترای تخصصی دارند.

حسنی سعدی بیان کرد: در سال جاری تا کنون در درمانگاه ایثار شهر کرمان ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ مورد نفر خدمات درمانی ارائه شده است.

کد مطلب 4563994

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