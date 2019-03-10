۱۷۶ نخبه شاهد و ایثارگر در استان کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی سعدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در سال جاری کانال وصل خوبان، نوید شاهد، سایت ایثار در حوزه شهدا و خاطرات شهدا فعالیت‌های بسیار خوبی داشته‌اند.

وی گفت: در سال جاری ۲۸۹ نفر از فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران مشکل اشتغال آنها حل شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: در سال جاری حداقل ۱۳ هزار دیدار در کل استان با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان انجام شده است.

حسنی سعدی ادامه داد: در سال جاری به ۶۰ هزار و ۲۹۵ درخواست کتبی خانواده شهدا، ایثارگران و شهدا جواب داده شده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته بیشترین دیدار از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در سطح استان به ترتیب در شهرستان‌های کرمان، سیرجان و جیرفت انجام شده است و سپاه ثارالله و نیروی انتظامی بیشترین دیدار را با خانواده شهدا داشته‌اند.

حسنی سعدی بیان داشت: سال گذشته در جشنواره شهید رجایی استان در ارزیابی عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان دستگاه برتر انتخاب شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: در آذرماه سال جاری بنیاد شهید استان کرمان در سطح کشور در زمینه ساماندهی گلزار شهدا رتبه اول را کسب کرده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته ۸۹۰ نفر اعزام درمانی به خارج از استان، دو نوبت کمیسیون پزشکی با تعداد ۸۶۰ نفر، ۷۲۲ نفر حق مراقبت وصل شده، هزار و ۱۶۸ نفر پایش سلامت جانبازان انجام شده است.

حسنی سعدی تصریح کرد: همچنین دو هزار و ۲۹۰ نفر تجهیزات پزشکی تأمین شد و ۶۵ هزار و ۸۴۴ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش بیمه تکمیلی، ۲۵ هزار و ۸۰۳ نفر تحت پوشش بیمه سلامت و پایه قرار گرفته‌اند.

وی اظهار داشت: این کارها در مقابل شهدا ناچیز است و اکثر والدین شهدا به خاطر کهولت سن با مشکلات درمانی بسیار زیادی رو به رو هستند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: تعداد نخبگان شاهد و ایثار گر استان کرمان ۱۷۶ نفر است که از این تعداد ۴۸ نفر از این افراد دکترای تخصصی دارند.

حسنی سعدی بیان کرد: در سال جاری تا کنون در درمانگاه ایثار شهر کرمان ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ مورد نفر خدمات درمانی ارائه شده است.