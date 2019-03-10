به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، دنیامالی که از سال ١٣٨٣ به عنوان رئیس در فدراسیون قایقرانی مشغول به فعالیت بود، از سال ١٣٨٨ با رأی اعضای کنفدراسیون کانوئینگ آسیا برای نخستین بار و به مدت ۴ سال به عنوان نماینده قاره‌ای به عضویت هیأت رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی در آمد که این عضویت برای ۲ دوره دیگر با رأی اعضا تمدید شد و اکنون سومین دوره متوالی حضور وی در هیأت رئیسه ICF است.

دنیامالی که ٢٢ تا ٢۴ اسفندماه در اجلاس پیش‌روی هیأت رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی ICF شرکت خواهد کرد در رابطه با این اجلاس گفت: هیأت رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی در خصوص مسائل کلان رشته کانوئینگ تصمیم‌گیری می‌کند و عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری رشته کانوئینگ در سطح جهان است که تأثیر بسزایی در سال کاری این رشته در سطح بین‌المللی خواهد داشت و حداقل سالیانه دو بار تشکیل جلسه می‌دهد.

وی ادامه داد: اجلاس پیش‌روی هیأت رئیسه به میزبانی کشور چین، در پکن برگزار می‌شود و من نیز به همراه دیگر اعضا در جلسه حاضر خواهم بود. از ابتدای حضور در جلسات هیأت رئیسه سعی بر این بوده که با اطلاعات کافی حاضر باشم و به علاوه با ارائه نقطه‌نظرات به صورت مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشیم.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی در خصوص اجلاس پیش‌رو اظهار کرد: گزارش خزانه‌دار فدراسیون جهانی در خصوص بیلان مالی سال ٢٠١٨، گزارش کنگره سالیانه در بوداپست مجارستان و گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص مسابقات قایقرانی المپیک ٢٠٢٠ توکیو و انعکاس آن به کشور میزبان در این اجلاس ارائه می‌شود و بررسی و تعیین کشورهای میزبان مسابقات و رویدادهای پیش‌رو و بحث و بررسی در خصوص برنامه توسعه قایقرانی از موارد مهمی است که مورد تبادل نظر اعضا قرار خواهد گرفت.

وی همچنین افزود: بحث در خصوص تشکیل کمیته اخلاق و گفت‌وگو در خصوص رشته جدید استندآپ دیگر موضوعاتی است که اعضا در این جلسه به آن می‌پردازند.

نائب‌رئیس کنفدراسیون کانوئینگ آسیا درباره دیگر برنامه‌های در راستای جلسه گفت: همزمان با برگزاری جلسه اصلی، کمیسیون‌های تخصصی مثل پاراکانو، آب‌های آرام و اسلالوم نشست‌هایی برگزار می‌کنند و در خصوص مسائل کمیسیون خود بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

دنیامالی در پایان گفت: در این سفر حسن تیمورتاش مشاور کمیته پاراکانو فدراسیون جهانی و رئیس کمیته پاراکانو کنفدراسیون کانوئینگ آسیا من را همراهی می‌کند و برنامه و طرح‌هایی در خصوص توسعه قایقرانی، مسائلی درباره کنفدراسیون آسیا و همچنین اساسنامه فدراسیون جهانی ارائه خواهیم داد.