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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

آمادگی ارتش لیبی برای ورود به پایتخت این کشور

آمادگی ارتش لیبی برای ورود به پایتخت این کشور

نیروهای ارتش لیبی اعلام کردند که خود را برای ورود به پایتخت این کشور آماده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای وابسته به ارتش لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر اعلام کردند که قصد دارند بعد از ورود به مناطق جنوبی این کشور وارد طرابلس پایتخت لیبی شوند.

نیروهای ارتش لیبی طی هفته‌های گذشته با حضور در مناطق جنوبی این کشور کنترل چاه‌های نفتی در این مناطق را به دست گرفتند.

در حال حاضر میان نیروهای وابسته به حفتر و دولت طرابلس به ریاست فائز السراج اختلاف و درگیری وجود دارد.

برخی منابع نظامی اعلام کردند که نیروهای ارتش لیبی قصد دارند بعد از پاکسازی مناطق جنوبی وارد طرابلس شوند.

کد مطلب 4564006

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