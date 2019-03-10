صدور حکم خلع ید برای ۱۰ هزار هکتار از مراتع در دادگاه های گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی اظهار کرد: براساس اعلام منابع طبیعی برای ۱۰ هزار هکتار از مراتع استان حکم خلع ید صادر شده است که تاکنون نیمی از این مراتع به منابع طبیعی بازگردانده شده است.

وی افزود: منابع طبیعی باید لیست آرائی که هنوز اجرا نشده و علت اجرا نشدن آن را به دادگستری ارائه کند تا پس از بررسی در یک برنامه زمانبندی همه این آرا انجام شود.

سیدحسینی در ادامه گفت: باید همه اراضی منابع طبیعی در طرح کاداستر، حدنگاری و سند صادر شود تا از تجاوز به این عرصه های جلوگیری شود.

وی درباره اراضی که در داخل زمین های منابع طبیعی دارای سند هستند هم گفت: سابقه همه این اسناد بررسی می شود تا در صورتی که در احکام برداشت اشتباهی رخ داده باشد به صورت ویژه رسیدگی و در صورت لزوم این اسناد باطل و به منابع طبیعی بازگردانده شود.

دادستان مرکز استان از تقویت دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی هم خبر داد.