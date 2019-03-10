مراسم تشییع ۲ شهید گمنام در پارک فناوری پردیس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه و همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) تشییع ۲ شهید گمنام دفاع مقدس با حضور جمع زیادی از مردم مؤمن و شهید پرور پردیس و شاغلین این پارک در جوار مسجد فاطمه‌الزهرا پارک فناوری این شهرستان برگزار شد.

این دو شهید گرانقدر در عملیات‌های «محرم» و «والفجر هشت» به فیض عظمای شهادت نائل آمده‌اند.

تشییع کنندگان ابتدا این شهدا را از برج فناوری پردیس تا مسجد فاطمه الزهرا (س) تشییع کردند و در این مراسم شعارهایی مبنی بر لزوم تداوم راه شهدا و آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری سر داده شد.