آغاز فعالیت اسنپ در ۴ شهر جدید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با اضافه شدن این ۴ شهر، سامانه هوشمند حمل‌ونقل اسنپ در ۹۷ شهر بزرگ و کوچک در ۳۰ استان کشور فعال است.

همزمان با فعالیت اسنپ در این ۴ شهر به رسم همیشه برای اولین تردد شهروندان شهرهای اردکان، میبد، تربت جام و تربت حیدریه سفر رایگانی در نظر گرفته شده است.

برای استفاده از سفر رایگان در این شهرها می‌توانید با وارد کردن کد Salam-TAMT در بخش «کد تخفیف» یک سفر رایگان هدیه بگیرید. این کد تا تاریخ ۱۹ فروردین اعتبار دارد.

با آغاز فعالیت اسنپ در شهر اردکان و میبد در کنار شهرهای تفت، مهریز، یزد از این پس این سامانه در ۵ شهر استان یزد در دسترس است.

همچنین با افزوده شدن تربت جام و تربت حیدریه از امروز اسنپ در ۱۰ شهر استان خراسان رضوی از جمله چناران، سبزوار، شاندیز، طرقبه، طوس، گلبهار، مشهد و نیشابور آماده خدمت‌رسانی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهرها و استان‌هایی که اسنپ در آنها فعال است به بلاگ این سامانه مراجعه کنید.