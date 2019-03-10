هزار کلاس درس سیستان وبلوچستان برای اسکان فرهنگیان آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، علیرضا نخعی با بیان اینکه یک هزار و ۱۴۳ کلاس درس سیستان و بلوچستان برای اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۸ آماده‌سازی شده است، اظهار داشت: رزرو اینترنتی کلاس‌ها از سوم اسفندماه و رزرو اینترنتی باشگاه فرهنگیان و خانه‌های معلم سیستان و بلوچستان از پنجم اسفند ماه آغاز شده و تا ۲۴ اسفندماه ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ادامه داد: افراد متقاضی می‌توانند از طریق سایت (www.eskan.medu.ir) اقدام به نام‌نویسی و رزرو مکان در شهر مورد نظر کنند و در حال حاضر بازدید از مدارس طرح اسکان در رابطه با بهداشت و اصول ایمنی آن‌ها انجام شده و تقریباً سعی شده از مدارس نوساز و جدید در این رابطه استفاده شود.

وی افزود: نوروز سال آینده خدمات اسکان در مدارس سیستان و بلوچستان در سه گروه الف، ب و ویژه ارائه می‌شود که در ناحیه یک زاهدان ۸ مدرسه با ظرفیت ۱۰۲ کلاس از تقسیم‌بندی نوع الف برای این طرح مد نظر قرار گرفته شده است.

نخعی تصریح کرد: در مجموع در شهر زاهدان ۱۶ پایگاه اسکان نوروزی با ۱۷۲ کلاس درجه الف با ظرفیت ۵ نفر برای هر کلاس پیش‌بینی شده است.

وی گفت: تمهیدات لازم برای اسکان بهتر فرهنگیان در سیستان و بلوچستان صورت گرفته که اسکان فرهنگیان از ۲۴ اسفندماه در استان آغاز و احتمالاً تا ۱۴ فرودین‌ماه ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در نوروز ۱۳۹۷ حدود ۱۸ هزار و ۸۴۸ خانوار در قالب ۲۳۷ هزار و ۴۸۶ نفر روز در مدارس این استان اسکان داده شده‌اند تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال با افزایش روبه‌رو شود.