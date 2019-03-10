۳۷ نفر در تصادفات درون شهری زنجان کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان زنجان، به وقوع تصادفات درون‌شهری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی ۱۱ ماه امسال ۳۷ نفر براثر تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند.

وی بابیان اینکه تصادفات فوتی درون‌شهری زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش دارد، اظهار کرد: در ۱۱ ماه سال گذشته ۲۵ نفر براثر تصادفات درون‌شهری فوت شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی وقوع تصادفات درون‌شهری فوتی در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بسیاری داشته است.

شیرمحمدی تأکید کرد: متأسفانه طی ۱۱ ماه امسال علت بیشتر تصادفات درون‌شهری در استان زنجان توجه نکردن به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است و این نشان می‌دهد شهروندان زنجانی حقوق شهروندی را رعایت نمی‌کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: طی ۱۱ ماهه امسال ۱۶ نفر از فوت‌شدگان تصادفات درون‌شهری در زنجان عابرین پیاده، ۱۱ راننده، ۷ موتورسوار و سه سرنشین بوده است.