ساخت زیردریایی های کوچک تفریحی

به گزارش خبرگزاری مهر، این زیردریایی های کوچک و مدرن تفریحی محصولی از یک شرکت هلندی موسوم به Uboatworx هستند که با نام تجاری U-Boat طراحی و ساخته می شوند.

تاکنون یکی از مدل های تک نفره این زیردریایی ها به نام C-Quester I طراحی و ساخته شده است و تا ماه ژوئن مدل دو نفره آن نیز ساخته خواهد شد.

بر اساس گزارش گیز مگ، این زیردریایی ها تا 5/3 مایل بر ساعت سرعت دارند و می توانند تا عمق 50 متری دریا به مدت 150 دقیقه لحظات شیرینی را برای استفاده کنندگان خلق کنند.

این زیردریایی ها تنها 7/2 متر طول و 8/1 متر ارتفاع و عرض داشته و حدود 1/1 تن نیز وزن دارند و به جهت کوچکی می توان آن را از یک قایق تفریحی کوچک نیز به آب انداخت.

وجود یک سکان هدایت کوچک امکان حرکت در تمامی جهان را برای استفاده کنندگان ایجاد کرده است. زیردریایی های یاد شده حدود 65 هزار پوند قیمت داشته و قیمت مدل های دو نفره و به بالای آن نیز بیشتر خواهد بود.