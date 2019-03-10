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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

معاون حمل و نقل راهداری استان همدان خبر داد:

ثبت بیش از ۱۶۴ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان

ثبت بیش از ۱۶۴ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان

همدان - معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان از ثبت تردد ۱۶۴ میلیون و ۵۴۰ هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان طی ۱۱ ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان، صفر صادقی راد اظهار داشت: پارسال نیز در همین مدت ۱۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد در محورهای استان ثبت شد.

معاون حمل و نقل راهداری استان همدان افزود: میزان تردد امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۸ درصد افزایش داشته است.

صادقی راد ادامه داد: امسال بیشترین تردد در محور همدان به سمت سه راهی بهار با ثبت ۱۹ میلیون و ۵۸۳ هزار تردد بوده است.

وی بیان کرد: میزان تخلفات انجام شده شامل سرعت غیرمجاز با حدود ۸ درصد و سبقت و فاصله غیرمجاز به میزان ۱۴ درصد بوده است.

وی اظهار داشت: به طور میانگین تردد ناوگان سنگین عبوری نیز در این مدت ۱۷ درصد بوده است.

صفر صادقی راد با بیان اینکه سامانه‌های تردد شمار هوشمند یکی از مهمترین سامانه‌هایی است که تاکنون به بهره برداری رسیده است، یادآور شد: ۷۷ سامانه تردد شمار در محورهای ارتباطی استان همدان نصب شده است و عبور و مرور خودروها را ثبت می‌کند.

کد مطلب 4564032

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